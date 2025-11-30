Головна Світ Політика
Орбан після зустрічі з Путіним заявив, що Україна має залишатися буферною державою

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Reuters

Орбан також запропонував, щоб НАТО і Росія домовилися про чисельність і оснащення українських Збройних сил

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що після завершення війни Україна повинна стати буферною зоною між Росією та НАТО. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag, коментуючи своє бачення майбутнього європейської безпеки, пише «Главком».

За словами Орбана, Україна має залишатися в ролі буферної держави, якою вона «колись уже була». Він також вважає, що мирна угода передбачатиме територіальні поступки з боку України.

«Росія залишить за собою ті території, які будуть погоджені на міжнародній мирній конференції. Усе, що залишиться на захід від цієї лінії – до східного кордону НАТО – утворить територію української держави, яка знову існуватиме як буфер», – заявив угорський прем’єр.

Орбан також запропонував, щоб НАТО і Росія домовилися про чисельність і оснащення українських Збройних сил, які могли б діяти в цій буферній зоні. За його словами, обидві сторони мають надати гарантії, що не прагнутимуть підпорядкувати собі це буферне утворення.

Ці заяви прозвучали після зустрічі Орбана з президентом РФ Володимиром Путіним, що відбулася 28 листопада в Кремлі. Це був уже другий візит Орбана до Москви з 2024 року. Офіційною темою переговорів уряд Угорщини назвав забезпечення поставок дешевих російських енергоносіїв на наступний рік.

Віктор Орбан росія НАТО

