Сікорський: Рада НАТО-Росія більше не існує

Глава МЗС Польщі: Сьогодні ми створюємо європейську безпеку проти Росії, і це нарешті знайшло своє інституційне вираження

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Рада НАТО-Росія припинила своє існування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Сікорський нагадав, що Раду створювали тоді, коли існувала надія будувати європейську безпеку спільно з Росією. Однак, підкреслив він, ці очікування зникли після рішення Москви розпочати повномасштабну війну проти України.

Сікорський додав: «Сьогодні ми створюємо європейську безпеку проти Росії, і це нарешті знайшло своє інституційне вираження».

Що відомо про Раду НАТО-Росія?

Раду НАТО-Росія створили у 2002 році як майданчик для консультацій між країнами Альянсу та РФ із питань безпеки. Після початку повномасштабної агресії Росії проти України її засідання припинилися.

У квітні 2014 року, після незаконного захоплення Криму, НАТО зупинило всю практичну співпрацю з Росією. Водночас Альянс залишив відкритими канали зв’язку на рівні послів та вищого керівництва, аби обмінюватися інформацією, насамперед щодо ситуації в Україні.

Від моменту анексії Криму Рада зібралася 11 разів: тричі у 2016 році, тричі у 2017-му, двічі у 2018-му та двічі у 2019-му. Українське питання на кожному з цих засідань було першим у порядку денному. Остання зустріч відбулася у січні 2022 року.

До слова, НАТО розглядає можливість «більш агресивної» реакції на кібератаки, диверсії та порушення повітряного простору з боку Росії. Голова військового комітету НАТО Адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Альянс розглядає можливість посилення своєї реакції на гібридну війну з боку Москви.