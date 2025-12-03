Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сікорський: Рада НАТО-Росія більше не існує

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сікорський: Рада НАТО-Росія більше не існує
Сікорський зробив заяву про Раду НАТО-Росія
фото: РАР

Глава МЗС Польщі: Сьогодні ми створюємо європейську безпеку проти Росії, і це нарешті знайшло своє інституційне вираження

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Рада НАТО-Росія припинила своє існування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Сікорський нагадав, що Раду створювали тоді, коли існувала надія будувати європейську безпеку спільно з Росією. Однак, підкреслив він, ці очікування зникли після рішення Москви розпочати повномасштабну війну проти України.

Сікорський додав: «Сьогодні ми створюємо європейську безпеку проти Росії, і це нарешті знайшло своє інституційне вираження».

Що відомо про Раду НАТО-Росія?

Раду НАТО-Росія створили у 2002 році як майданчик для консультацій між країнами Альянсу та РФ із питань безпеки. Після початку повномасштабної агресії Росії проти України її засідання припинилися.

У квітні 2014 року, після незаконного захоплення Криму, НАТО зупинило всю практичну співпрацю з Росією. Водночас Альянс залишив відкритими канали зв’язку на рівні послів та вищого керівництва, аби обмінюватися інформацією, насамперед щодо ситуації в Україні.

Від моменту анексії Криму Рада зібралася 11 разів: тричі у 2016 році, тричі у 2017-му, двічі у 2018-му та двічі у 2019-му. Українське питання на кожному з цих засідань було першим у порядку денному. Остання зустріч відбулася у січні 2022 року.

До слова, НАТО розглядає можливість «більш агресивної» реакції на кібератаки, диверсії та порушення повітряного простору з боку Росії. Голова військового комітету НАТО Адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Альянс розглядає можливість посилення своєї реакції на гібридну війну з боку Москви.

Теги: росія Польща НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін дуже не хоче зірвати мирний процес
Путін не хоче зриву перемовин: що це означає для України
24 листопада, 14:20
У російському місті Орел було чути серію вибухів
У російському Орлі пролунали вибухи: під ударом ТЕЦ
5 листопада, 01:37
Чувіляєв стверджує, що аби змусити росіянина підписати контракт, достатньо зупинити його на вулиці
«Гра в кальмара». Російський опозиціонер розповів, як Путін поповнює військо
6 листопада, 10:55
Українці в Польщі можуть отримувати дві пенсії
Подвійна пенсія: українці в Польщі можуть отримувати гроші з двох країн
6 листопада, 15:33
Супермаркет Сільпо після російської атаки по Харкову
Удар по Харкову, США ведуть переговори з РФ: головне за ніч
19 листопада, 05:46
Депутатка дала свідчення під присягою та заперечила вербування людей до Росії
Донька експрезидента ПАР, яка вербувала африканців на війну проти України, подала у відставку – BBC
28 листопада, 20:03
Олександр Свіщов – президент Федерації водного поло України
Олександр Свіщов емоційно «розніс» рішення World Aquatics про допуск росіян
7 листопада, 11:11
Найкращий курс дій для Володимира Зеленського – подякувати Трампу за його зусилля та розпочати роботу над планом, вважає The Economist
Мирний план Трампа є зрадою для України – The Economist
22 листопада, 21:31
«Дякую за послідовну та рішучу підтримку з боку народу Нідерландів», – сказав президент України
Україна отримає пакет енергетичної допомоги від Нідерландів
22 листопада, 15:37

Політика

Bloomberg: Італія зупиняє участь у програмі НАТО із закупівлі зброї для України
Bloomberg: Італія зупиняє участь у програмі НАТО із закупівлі зброї для України
Орбан запевнив, що вибух на «Дружбі» не порушив поставки нафти РФ до Угорщини
Орбан запевнив, що вибух на «Дружбі» не порушив поставки нафти РФ до Угорщини
Сікорський: Рада НАТО-Росія більше не існує
Сікорський: Рада НАТО-Росія більше не існує
Переговори у Кремлі: Віткофф і Кушнер доповіли Трампу та Україні
Переговори у Кремлі: Віткофф і Кушнер доповіли Трампу та Україні
Топпосадовець ЄС йде у відставку після затримання у справі про шахрайство
Топпосадовець ЄС йде у відставку після затримання у справі про шахрайство
Росія потрапить до чорного списку ЄС
Росія потрапить до чорного списку ЄС

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua