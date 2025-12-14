Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи може Росія атакувати з Придністров'я: коментар Держприкордонслужби

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Чи може Росія атакувати з Придністров'я: коментар Держприкордонслужби
Росія не може використати Придністровський напрямок для агресії
фото: УНІАН

Незначні переміщення груп людей були помічені лише на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, чому Росія не може використати Придністровський напрямок для агресії. За його словами, наразі не спостерігається жодних активних переміщень чи нарощування сил з боку невизнаного Придністров'я. Про це він сказав для «Суспільного», пише «Главком».

«Ця ділянка кордону в інженерному відношенні укріплюється нами для того, щоб більш повноцінно ми могли контролювати її і забезпечити безпеку для нашої країни. Безпосередньо поряд нашого кордону, з того боку, якихось активних рухів або ж нарощення чи переміщення ми, на щастя, не фіксуємо», – зазначив Демченко.

Речник також уточнив, що незначні переміщення груп людей були помічені лише на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році, але в наступні роки, зокрема в 2023 та 2024, не було зафіксовано жодної активності з цього напрямку.

«Росія розуміє, що з цього напрямку не може досягти для себе необхідної активності, яка б дала результат», – підсумував речник ДПСУ.

Нагадаємо, Молдова у співпраці з Євросоюзом і США розробляє план реінтеграції невизнаного Придністров’я. 

Віцепрем’єр з реінтеграції Валеріу Ківерь підтвердив, що влада Молдови у співпраці з ЄС та США готує план об’єднання країни. За його словами, про напрацювання стане відомо публічно «у слушний момент».

Читайте також:

Теги: росія Андрій Демченко Придністров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Італія підтримає українську енергетичну інфраструктуру необхідним обладнанням
Зеленський обговорив із Мелоні допомогу для енергетики
7 грудня, 22:23
Україна підтвердила свою повагу до казахського народу
Україна пояснила Казахстану, що атаки на Новоросійськ не спрямовані проти інших країн
1 грудня, 04:55
Суд визнав Кузіна винним у скоєнні теракту, унаслідок якого було ліквідовано генерала Ярослава Москалика
Обвинувачений у вбивстві російського генерала Москалика отримав довічний термін
27 листопада, 17:31
Віткофф давав поради Росії, як краще подавати пропозиції щодо мирної угоди Трампу
Як стався витік розмов Віткоффа: пояснення The Telegraph
26 листопада, 23:25
Міністр армії США Ден Дрісколл несподівано зустріч керівників військових розвідок України та Росії
Axios: Україна, США та Росія провели переговори в Абу-Дабі
25 листопада, 22:16
Хто підготував мирну пропозицію щодо України? Рубіо дав коротку відповідь
Хто підготував мирну пропозицію щодо України? Рубіо дав коротку відповідь
23 листопада, 04:53
Петр Павел наголосив, що оскільки українці та європейці «надто добре знають Росію»
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
22 листопада, 10:21
Складність «мирного плану» може відкласти його підписання на рік
Узгодження «мирної угоди» між Україною та РФ може затягнутися на рік – WP
21 листопада, 18:31
Левітт заявила, що спецпосланець президента США Стів Віткофф та державний секретар США Марко Рубіо протягом місяця працювали над «мирним планом»
Білий дім заявив, що США ведуть однакові переговори з Україною і Росією щодо мирного процесу
21 листопада, 01:26

Суспільство

Чи може Росія атакувати з Придністров'я: коментар Держприкордонслужби
Чи може Росія атакувати з Придністров'я: коментар Держприкордонслужби
В Україні хмарно, очікується дощ з мокрим снігом: погода на 14 грудня 2025
В Україні хмарно, очікується дощ з мокрим снігом: погода на 14 грудня 2025
Трагедія на Львівщині: водій мінівена загинув внаслідок зіткнення з автобусом
Трагедія на Львівщині: водій мінівена загинув внаслідок зіткнення з автобусом
Демографиня спрогнозувала, якими стануть українські регіони після війни та що їх чекає
Демографиня спрогнозувала, якими стануть українські регіони після війни та що їх чекає
14 грудня: який сьогодні день, традиції та заборони
14 грудня: який сьогодні день, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 14 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 грудня 2025: традиції та молитва

Новини

Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Вчора, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Вчора, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua