Чи може Росія атакувати з Придністров'я: коментар Держприкордонслужби

Незначні переміщення груп людей були помічені лише на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, чому Росія не може використати Придністровський напрямок для агресії. За його словами, наразі не спостерігається жодних активних переміщень чи нарощування сил з боку невизнаного Придністров'я. Про це він сказав для «Суспільного», пише «Главком».

«Ця ділянка кордону в інженерному відношенні укріплюється нами для того, щоб більш повноцінно ми могли контролювати її і забезпечити безпеку для нашої країни. Безпосередньо поряд нашого кордону, з того боку, якихось активних рухів або ж нарощення чи переміщення ми, на щастя, не фіксуємо», – зазначив Демченко.

Речник також уточнив, що незначні переміщення груп людей були помічені лише на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році, але в наступні роки, зокрема в 2023 та 2024, не було зафіксовано жодної активності з цього напрямку.

«Росія розуміє, що з цього напрямку не може досягти для себе необхідної активності, яка б дала результат», – підсумував речник ДПСУ.

Нагадаємо, Молдова у співпраці з Євросоюзом і США розробляє план реінтеграції невизнаного Придністров’я.

Віцепрем’єр з реінтеграції Валеріу Ківерь підтвердив, що влада Молдови у співпраці з ЄС та США готує план об’єднання країни. За його словами, про напрацювання стане відомо публічно «у слушний момент».