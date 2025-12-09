Головна Країна Суспільство
Проковтнув частину ручки: поліцейські в комендантську доставили півторарічного хлопчика в «Охматдит» 

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Правоохоронець разом із поліцейським офіцером громади супроводили жінку разом із хлопчиком до «Охматдиту»
фото: Національна поліція України

Оскільки вже діяла комендантська година, матір не могла самостійно дістатися до закладу

Поліцейські вночі доставили півторарічного хлопчика в столичний «Охматдит», оскільки він проковтнув частину пластикової ручки. Про це повідомляє поліція Київської області, інформує «Главком».

Під час відпрацювання нічного виклику працівник Бориспільського райуправління перебував у місцевій лікарні. Він почув, як схвильована жінка розповідала, що її син потребував термінової допомоги.

Оскільки вже діяла комендантська година, матір не могла самостійно дістатися до закладу.

Правоохоронець разом із поліцейським офіцером громади супроводили її разом із хлопчиком до «Охматдиту». Там дитину передали черговим лікарям для надання необхідної допомоги.

Нагадаємо, комендантську годину в Києві на період святкування Різдва (25 грудня) та Нового року не скорочуватимуть і не скасовуватимуть. Вона триватиме з 00:00 до 05:00, як і зазвичай.

Київський метрополітен повідомив, що наразі не планує коригувати графік руху на період різдвяних та новорічних свят і продовжуватиме працювати відповідно до норм воєнного стану, введеного Указом президента України від 24.02.2022 №64/2022. 

Міська влада закликає громадян дотримуватися встановлених правил безпеки у святковий період.

 

