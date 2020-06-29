Вчені розкрили схожість коронавірусу з раком



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Дослідники з'ясували, що для захоплення клітин коронавірус використовує кінази - ферменти, які каталізують перенесення фосфатної групи від однієї молекули іншій

Коронавірус використовує таку ж стратегію поширення по організму, що і ракові клітини

Вчені Каліфорнійського університету в Сан-Франциско з'ясували, що коронавірус Sars-CoV-2 використовує таку ж стратегію поширення по організму, що і ракові клітини. Це може означати, що протипухлинні препарати можуть допомогти впоратися з Covid-19.

Про це пише видання The Conversation.

Дослідники з'ясували, що для захоплення клітин коронавірус використовує кінази - ферменти, які каталізують перенесення фосфатної групи від однієї молекули іншій і таким чином забезпечують функціонування клітинного метаболізму. Вчені створили детальну карту кіназ, що сприяють інфекції, і ідентифікували існуючі протиракові препарати, що змінюють функції використовуваних коронавірусом ферментів.

Зростання ракових пухлин забезпечується деякими видами кіназ, які стають занадто гіперактивними і призводять до неконтрольованого розмноження клітин. Віруси також змінюють функції клітин, щоб перенаправити їх метаболізм на синтез вірусних білків і нуклеїнових кислот і створити нові вірусні частинки. У цьому процесі також беруть активну участь кінази.

В ході експерименту вчені заразили клітини зеленої мавпи Sars-CoV-2, після чого подрібнили їх і проаналізували мас-спектрометром, щоб визначити, які саме молекули були фосфорильовані. Те ж саме було зроблено зі здоровими клітинами.

Виявилося, що 49 різних кіназ (всього відомо 518 людських кіназ) сприяють поширенню вірусу в організмі. Деякі з них задіяні в сигнальному шляху MAPK, який контролює запальні реакції в організмі і може грати роль в ініціюванні цитокінового шторму, що розвивається при важкій формі Covid-19. Ще однією кіназою, яку використовує вірус, є казеїн-кіназа 2, що викликає зростання мікротрубочок на поверхні клітин. Ці відростки простягаються до інших клітин, полегшуючи їх зараження коронавірусом.

Дослідники переглянули дані про 250 препаратах, що пригнічують кінази, і знайшли 87, які впливають на використовувані коронавірусом ферменти. Деякі з них вже застосовуються в боротьбі з раком або проходять клінічні випробування і можуть бути перенаправлені на лікування Covid-19. Тестування 68 препаратів показало, що частина з них ефективно знищує коронавірус в клітинах. Однак необхідно провести клінічні випробування, перш ніж застосовувати ці препарати для лікування людей.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що поширення пандемії Covid-19 на глобальному рівні прискорюється.

До слова, за минулу добу в Україні було зафіксовано 646 випадків коронавірусу, найбільше хворих виявили у Львівській, Рівненській та Волинській областях.

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