Через ожеледицю на Бориспільському шосе зіткнулися 19 автівок (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті ДТП автівки отримали серйозні пошкодження Фото: Інформатор

Столичні правоохоронці з’ясовують обставини автопригоди на Бориспільському шосе

У середу, 27 березня, о 23:15 до поліції надійшла інформація про ДТП на Бориспільському шосе. За попередньою інформацією, внаслідок погіршення погодних умов водії п’ятнадцяти транспортних засобів не впоралися з керуванням, однак ніхто не постраждав. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Через тридцять хвилин на цій ділянці дороги зіштовхнулися автомобілі «Міцубісі» та «Фольксваген», унаслідок чого дві пасажирки, 1977 та 1991 років народження, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до медичного закладу та після огляду лікарів вони поїхали додому», - інформують у поліції.

Окрім того, за кілька хвилин відбулося зіткнення «Опель» та «Хюндай». У результаті пасажирка автомобілю «Опеля» отримала тілесні ушкодження та самостійно звернулася до лікарів.

«На місце події негайно виїхали правоохоронці, однак по прибуттю виявили лише шість автомобілів. На водіїв транспортних засобів склали протоколи за статтею 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення», - повідомили у поліції.

Попередньо встановлено, що причиною зіткнення дев’ятнадцяти автомобілів стала ожеледиця.

Зараз правоохоронці з’ясовують обставини та механізм автопригод. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація подіям.

Як повідомлялося, 26 березня під Києвом на Бориспільському шосе сталася велика ДТП за участю дев'яти автомобілів