У Києві вантажівка протаранила легковик (фото)

У ДТП обійшлось без постраждалих

Сьогодні, 17 травня, на вулиці Олени Теліги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Вантажівка МАЗ протаранила автомобіль Ford.

За кермом легковика була дівчина. Вона розповіла, що змінила смугу руху, об'їжджаючи автобус, і відчула сильний удар.

У ДТП обійшлось без постраждалих.

На місці працює патрульна поліція.

Як повідомлялося, 17 травня у селі Мирогоща Рівненської області внаслідок невдалого маневру з уникнення зіткнення з легковим авто перекинувся пасажирський автобус з 20 пасажирами, чотирьох з них госпіталізували.