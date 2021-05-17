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    У Києві вантажівка протаранила легковик (фото)

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    Автомобіль Ford отримав серйозні пошкодження - У Києві вантажівка протаранила легковик (фото)
    Автомобіль Ford отримав серйозні пошкодження
    Фото: dtp.kiev.ua

    У ДТП обійшлось без постраждалих

    Сьогодні, 17 травня, на вулиці Олени Теліги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Вантажівка МАЗ протаранила автомобіль Ford.

    За кермом легковика була дівчина. Вона розповіла, що змінила смугу руху, об'їжджаючи автобус, і відчула сильний удар.

    У ДТП обійшлось без постраждалих.

    На місці працює патрульна поліція.

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    У Києві вантажівка протаранила легковик (фото)
    У Києві вантажівка протаранила легковик (фото)
    У Києві вантажівка протаранила легковик (фото)
    У Києві вантажівка протаранила легковик (фото)
    У Києві вантажівка протаранила легковик (фото)
    У Києві вантажівка протаранила легковик (фото)

    Як повідомлялося, 17 травня у селі Мирогоща Рівненської області внаслідок невдалого маневру з уникнення зіткнення з легковим авто перекинувся пасажирський автобус з 20 пасажирами, чотирьох з них госпіталізували.

    Теги: ДТП Київ вантажівки автомобіль поліція
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    У Києві вантажівка протаранила легковик (фото)