У Києві вантажівка протаранила легковик (фото)
У ДТП обійшлось без постраждалих
Сьогодні, 17 травня, на вулиці Олени Теліги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Вантажівка МАЗ протаранила автомобіль Ford.
За кермом легковика була дівчина. Вона розповіла, що змінила смугу руху, об'їжджаючи автобус, і відчула сильний удар.
У ДТП обійшлось без постраждалих.
На місці працює патрульна поліція.
Як повідомлялося, 17 травня у селі Мирогоща Рівненської області внаслідок невдалого маневру з уникнення зіткнення з легковим авто перекинувся пасажирський автобус з 20 пасажирами, чотирьох з них госпіталізували.