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    У світі

    В Індії автобус зіткнувся з вантажівкою –10 загиблих

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    В Індії автобус зіткнувся з вантажівкою –10 загиблих

    За попередніми даними, причиною ДТП стала погана видимість через густий туман

    Щонайменше 10 людей загинули на півночі Індії внаслідок ДТП за участю автобуса і вантажівки.

    Про це повідомляє Сіньхуа.

    Автокатастрофа сталася в місті Морадабад (штат Уттар-Прадеш) за 177 км від столиці країни Нью-Делі.

    Унаслідок зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою загинули десятеро людей, також повідомляється про постраждалих, однак їх кількість не уточнюється.

    За попередніми даними, причиною ДТП стала погана видимість через густий туман.

    Як зазначається, головний міністр штату Уттар-Прадеш Йогі Адітьянатх заявив, що рідні загиблих та потерпілі отримають грошову компенсацію.

    Теги: ДТП вантажівки Індія
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