Сезон осінніх ярмарків у Києві відкрито
На ярмарках представлена продукція українських сільгоспвиробників
На сільськогосподарських ярмарках кияни можуть купити продукцію за нижчими цінами, ніж у магазинах
Цього тижня, 1-6 вересня, у Києві триватимуть сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Ярмарки відбудуться:
1 вересня (вівторок):
- у Голосіївському районі – вул. Академіка Заболотного, 20-А-44;
- у Дніпровському районі вул. Івана Микитенка, 21-27;
- в Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
2 вересня (середа):
- у Голосіївському районі – вул. Академіка Заболотного, 20-А-44, Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- в Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;
- у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
3 вересня (четвер):
- у Голосіївському районі – вул. Академіка Заболотного, 20-А-44, вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
- в Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
4 вересня (п’ятниця):
- у Голосіївському районі – вул. Академіка Заболотного, 20-А-44, просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
- у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул.Алматинська, 64-74;
- в Оболонському районі – просп. Оболонський, 15-21, вул. Олександра Архипенка, 6;
- у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
- у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
- у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.
5 вересня (субота):
- у Голосіївському районі – вул. Академіка Заболотного, 20-А-44,
- в Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6, вул. Йорданська, 1-9.
6 вересня (неділя):
- у Голосіївському районі – вул. Академіка Заболотного, 20А-44;
- у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- в Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;
- у Святошинському районі – вул. Семашка, 10.
Крім того, у столиці цими вихідними відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.
Зокрема, ярмарки триватимуть:
5 вересня (субота) :
- у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- у Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (у межах просп. Володимира Маяковського та вул. Миколи Закревського);
- у Дніпровському районі – б-р Амвросія Бучми, 2-10;
- в Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
- у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
- у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- у Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
- у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя (у межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Чумака);
- у Шевченківському районі – вул. Юрія Глушка, 2-12.
6 вересня (неділя):
- у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
- у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);
- у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.