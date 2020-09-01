Сезон осінніх ярмарків у Києві відкрито



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На ярмарках представлена продукція українських сільгоспвиробників

На сільськогосподарських ярмарках кияни можуть купити продукцію за нижчими цінами, ніж у магазинах

Цього тижня, 1-6 вересня, у Києві триватимуть сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки відбудуться:

1 вересня (вівторок):

у Голосіївському районі – вул. Академіка Заболотного, 20-А-44;

у Дніпровському районі ­ вул. Івана Микитенка, 21-27;

в Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

2 вересня (середа):

у Голосіївському районі – вул. Академіка Заболотного, 20-А-44, Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

в Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;

у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

3 вересня (четвер):

у Голосіївському районі – вул. Академіка Заболотного, 20-А-44, вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;

в Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

4 вересня (п’ятниця):

у Голосіївському районі – вул. Академіка Заболотного, 20-А-44, просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул.Алматинська, 64-74;

в Оболонському районі – просп. Оболонський, 15-21, вул. Олександра Архипенка, 6;

у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);

у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

5 вересня (субота):

у Голосіївському районі – вул. Академіка Заболотного, 20-А-44,

в Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6, вул. Йорданська, 1-9.

6 вересня (неділя):

у Голосіївському районі – вул. Академіка Заболотного, 20А-44;

у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

в Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;

у Святошинському районі – вул. Семашка, 10.

Крім того, у столиці цими вихідними відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Зокрема, ярмарки триватимуть:

5 вересня (субота) :

у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

у Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (у межах просп. Володимира Маяковського та вул. Миколи Закревського);

у Дніпровському районі – б-р Амвросія Бучми, 2-10;

в Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;

у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

у Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;

у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя (у межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Чумака);

у Шевченківському районі – вул. Юрія Глушка, 2-12.

6 вересня (неділя):