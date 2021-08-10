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    Сезон полювання на Київщині розпочався з порушень закону

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    Мисливцям-порушникам загрожує штраф - Сезон полювання на Київщині розпочався з порушень закону
    Мисливцям-порушникам загрожує штраф
    Фото: Державна екологічна інспекція столичного округу

    Правоохоронці склали сім адмінпротоколів на мисливців-порушників

    На Київщині розпочався мисливський сезон і екоінспектори склали перші протоколи за порушення природоохоронного законодавства. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція столичного округу.

    Так, у перші дні відкриття полювання 7-8 серпня працівники Державної екологічної інспекції столичного округу спільно з Єгерською службою Київщини з залученням працівників водної поліції Бориспільського районного управління поліції склали 7 протоколів за порушення статті 85 (КУпАП) «Про порушення правил використання об’єктів тваринного світу»(частина 1 та 4).

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    Сезон полювання на Київщині розпочався з порушень закону
    Сезон полювання на Київщині розпочався з порушень закону
    Сезон полювання на Київщині розпочався з порушень закону
    Сезон полювання на Київщині розпочався з порушень закону
    Фото: Державна екологічна інспекція столичного округу

    Зазначається, що заходи за дотриманням правил полювання і надалі будуть здійснюватися по всій території Київської області.

    Нагадаємо, що 7 серпня в Україні розпочався сезон полювання на пернату дичину. Відповідно до Закону України «Про мисливське господарство та полювання» цього року встановлено такі терміни проведення полювання:

    • на пернату дичину (гусей, норця великого, качок, лиску, куликів) – із 7 серпня і до 28 листопада 2021 року включно;
    • на голубів, перепілку – із 7 серпня і до 5 листопада 2021 року включно;
    • на фазана – з 2 жовтня до 28 листопада 2021 року включно.

    Водночас індивідуальне полювання на самців мисливських копитних тварин (кабана, оленя благородного, оленя плямистого, лань європейську) передбачено з 1 серпня поточного року до 31 січня 2022 року.

    Визначені дні полювання на пернату дичину – субота, неділя та середа; на парнокопитних під час індивідуального полювання – усі дні тижня.

    Теги: екологія закон Київщина тварини полювaння
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    Сезон полювання на Київщині розпочався з порушень закону