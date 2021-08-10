Сезон полювання на Київщині розпочався з порушень закону

Правоохоронці склали сім адмінпротоколів на мисливців-порушників

На Київщині розпочався мисливський сезон і екоінспектори склали перші протоколи за порушення природоохоронного законодавства. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція столичного округу.

Так, у перші дні відкриття полювання 7-8 серпня працівники Державної екологічної інспекції столичного округу спільно з Єгерською службою Київщини з залученням працівників водної поліції Бориспільського районного управління поліції склали 7 протоколів за порушення статті 85 (КУпАП) «Про порушення правил використання об’єктів тваринного світу»(частина 1 та 4).

Зазначається, що заходи за дотриманням правил полювання і надалі будуть здійснюватися по всій території Київської області.

Нагадаємо, що 7 серпня в Україні розпочався сезон полювання на пернату дичину. Відповідно до Закону України «Про мисливське господарство та полювання» цього року встановлено такі терміни проведення полювання:

на пернату дичину (гусей, норця великого, качок, лиску, куликів) – із 7 серпня і до 28 листопада 2021 року включно;

на голубів, перепілку – із 7 серпня і до 5 листопада 2021 року включно;

на фазана – з 2 жовтня до 28 листопада 2021 року включно.

Водночас індивідуальне полювання на самців мисливських копитних тварин (кабана, оленя благородного, оленя плямистого, лань європейську) передбачено з 1 серпня поточного року до 31 січня 2022 року.

Визначені дні полювання на пернату дичину – субота, неділя та середа; на парнокопитних під час індивідуального полювання – усі дні тижня.