У лісі на Київщині під час полювання отримав поранення мисливець (фото)



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Поліція вилучила рушницю як речовий доказ Фото: Нацполіція

Чоловік отримав поранення в результаті рикошету дробу від дерева

У лісі біля села Буки у Сквирському районі стався нещасний випадок: мисливця із вогнепальним непроникаючим пораненням плеча доправлено до лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Сквирського відділу поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що 58-річний чоловік під час полювання здійснив постріл з мисливської гладкоствольної рушниці «ИЖ-27» 12 калібру. Але в результаті рикошету дробу від дерева інший мисливець отримав тілесні ушкодження. Потерпілим виявився 41-річний місцевий житель. Наразі його здоров’ю нічого не загрожує.

Працівники поліції вилучили рушницю та набої як речовий доказ.

Встановлено, що зброя мисливців зареєстрована у встановленому законом порядку, а також є усі дозволи на полювання. Алкогольні напої чоловіки на полюванні не вживали.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.