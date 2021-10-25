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    Суд повернув київському вишу приміщення, що незаконно використовувалися під готель

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    Суд повернув приміщення&nbsp;Київському національному університету технологій і дизайну - Суд повернув київському вишу приміщення, що незаконно використовувалися під готель
    Суд повернув приміщення Київському національному університету технологій і дизайну
    Фото: Київська міська прокуратура

    Товариство незаконно використовувало під готель приміщення вишу площею 142 кв. м

    Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду першої інстанції про повернення Київському національному університету технологій і дизайну приміщень, які незаконно використовувалися приватним товариством у комерційних цілях. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Встановлено, що приміщення гуртожитку Київського національного університету технологій і дизайну площею 142 кв. м, які розташовані на території Печерського району Києва та є державною власністю, протягом тривалого часу незаконно, без жодних правових підстав, використовувалися товариством під готель.

    Зважаючи на грубе порушення закону, місцева прокуратура у 2019 році звернулася до господарського суду на захист інтересів держави з вимогою про звільнення приміщень гуртожитку.

    Вказаний позов було задоволено у суді першої інстанції, однак відповідач оскаржив таке рішення суду в апеляційному порядку.

    У ході розгляду апеляційної скарги підприємства, зваживши на доводи прокурора, суд апеляційної інстанції залишив скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін.

    Як повідомлялося, раніше Київська міська прокуратура у судовому порядку повернула територіальній громаді міста земельну ділянку водного фонду у Голосіївському районі столиці площею 17 га та вартістю 651 млн грн. Прокуратурою встановлено факт незаконного зайняття та використання товариством земельної ділянки для намиву та складування піску, а також для розміщення будівель та споруд промислової бази без відповідних правовстановлюючих документів на землю (рішення Київської міської ради, договору тощо).

    Теги: прокуратура Київ суд
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    Суд повернув київському вишу приміщення, що незаконно використовувалися під готель