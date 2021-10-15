Ціни на квартири в новобудовах передмістя доганяють київські

Як змінилася вартість житла в новобудовах під Києвом за вересень

Станом на 1 жовтня середня вартість квадратного метра в новобудовах передмістя Києва становила 19,5 тис. грн, що на 500 грн більше за вересневий показник. Таким чином темпи зростання цін у Києві й передмісті зрівнялися, це свідчить про посилення конкуренції між столицею та найближчими населеними пунктами. Про це повідомляє ЛУН Місто.

Житло в передмісті вже не розглядається, як вимушена альтернатива через неможливість придбати бажану квартиру в Києві. Все більше покупців свідомо обирають більш екологічні локації в тихому передмісті. Заміські проєкти стають більш конкурентоспроможними, якіснішими за своїм наповненням та концепцією. Крім того, комплекси в передмісті зазвичай нижчі за висотністю за київські, тому термін від котловану до здачі в експлуатацію коротший.

Як змінювалися ціни в залежності від того, наскільки віддалений від столиці район

Найбільше здорожчав квадратний метр в комплексах, розташованих на відстані 5-10 км від Києва — +1,2 тис. грн. Станом на жовтень середня ціна тут досягла позначки 21 тис. грн/кв. м, майже зрівнявшись з квадратом в найближчому передмісті до 5 км — 21,1 тис. грн/кв. м. Це свідчення того, що відстань відіграє все меншу роль при виборі ЖК, покупець орієнтується на критерії комфорту, адже наразі вже немає такої прив’язки до Києва, як це було до пандемії. Можливість працювати віддалено дала більше свободи у виборі локації для життя.

Додали в ціні й новобудови на відстані 20 км від столиці — 18 тис. грн/кв. м (+300 грн), але поки що вони суттєво відстають у ціні від решти.

Як змінювалися ціни за районами

За період з 1 вересня до 1 жовтня ціни в передмісті змінювалися таким чином:

Білогородка подешевшала на 800 грн на квадраті — 15,1 тис. грн/кв. м,

Буча втратила 100 грн — 19 тис. грн/кв. м,

Святопетрівське продемонструвало найбільшу динаміку зростання +1,2 тис. грн — 18,7 тис. грн/кв. м,

трохи менше додало Вишневе +1,1 тис. грн — 23 тис. грн/кв. м,

Ірпінь виріс на 600 грн за квадратний метр — 21,4 тис. грн/кв. м,

по 500 грн додали Гостомель, Вишгород та Бориспіль — 18 тис. грн/кв. м, 22,1 тис. грн/кв. м та 18 тис. грн/кв. м відповідно,

Софіївська Борщагівка + 400 грн — 20,8 тис. грн/кв. м,

Бровари подорожчали на 300 грн — 18 тис. грн/кв. м,

лише на 200 грн став дорожчим квадрат у Гатному — 19,2 тис. грн/кв. м,

Петропавлівська Борщагівка залишилася без змін — 21,4 тис. грн/кв. м.

У жовтні забудовники передмістя оголосили про планове підняття цін, тому прогнозується середнє зростання вартості квадратного метра на ринку новобудов передмістя на рівні, не меншому за вересневий.

Як повідомлялося, ціни на первинне житло в Києві котрий місяць продовжують зростати.