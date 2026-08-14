Надурили на мільярд. Столиця судиться із забудовниками: список компаній, які вже програли

На виконання вимог аудиторів міська влада позивається до боржників. Загальна сума несплаченого складає понад 1 млрд грн

Після ревізії Державної аудиторської служби Департамент економіки та інвестицій КМДА спільно з прокуратурою розпочав масове стягнення боргу із забудовників за пайову участь у розвитку інфраструктури Києва. Загалом суди вже задовольнили позови на суму майже 140 млн грн.

Зауважимо, що йдеться про стягнення коштів за старими договорами, адже. пайову участь у розвитку інфраструктури для нових будівництв скасували з 1 січня 2020 року. Водночас для об’єктів, будівництво яких розпочалося до 1 січня 2021 року, зберігся обов’язок сплатити відповідні внески. Саме ці кошти Київ нині намагається стягнути із забудовників, зокрема через суди.

У розпорядженні «Главкома» опинилися ексклюзивні дані КМДА з переліком компаній-забудовників, від яких через суд або за мировими угодами вже домоглися повернення коштів до бюджету столиці.

Загальна сума задоволених позовів наразі становить 137,5 млн грн.

Найбільші суми боргу припадають на такі підприємства:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фасад» – 47,2 млн грн;

Товариство з обмеженою відповідальністю АК «Сервісавтотрейдинг» – 30,3 млн грн (укладено мирову угоду);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укринвест» – 28,4 млн грн;

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖК «Стеценка» – 12,9 млн грн;

Товариство з обмеженою відповідальністю «КПП Девелопмент» – 11 млн грн;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Л-Груп» – 2,6 млн грн;

Інститут технічної теплофізики НАН України – 1,55 млн грн;

Товариство з обмеженою відповідальністю НВП «Укроргсинтез» – 1,28 млн грн;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будреволюція» – 793,8 тис. грн;

Товариство з обмеженою відповідальністю КВФ «Козак» – 793,8 тис. грн;

Обслуговуючий кооператив ЖБК «Зелений замок» – 363,9 тис. грн;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фіаніт» – 212,7 тис. грн;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сегетіс» – 8,7 тис. грн.

Звіт Департаменту економіки та інвестицій КМДА про претензійно-позовну роботу фото: glavcom.ua

У грудні 2025 року Держаудитслужба завершила перевірку Департаменту економіки КМДА та виявила порушень на рекордні понад 1,2 млрд грн через несплату забудовниками пайових внесків на соціальну інфраструктуру (школи, дитсадки, лікарні).

На виконання вимог аудиторів до судів було подано позови щодо більшості боржників на загальну суму понад 1 млрд грн. Наразі судові процеси за іншими епізодами тривають.

Раніше «Главком» писав, що Державна аудиторська служба України розпочинає масштабну перевірку коштів, витрачених на ремонт та утримання автомобільних доріг. Загальна вартість робіт, які потраплять під контроль аудиторів, перевищує 30 млрд грн. Перевірки проводитимуть Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи. Заходи державного фінансового контролю охоплять 22 області України. Аудитори зосередяться на коштах, спрямованих на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.