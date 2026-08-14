Головна Київ Новини
search button user button menu button

Надурили на мільярд. Столиця судиться із забудовниками: список компаній, які вже програли

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Надурили на мільярд. Столиця судиться із забудовниками: список компаній, які вже програли
До місцевого бюджету вже надійшло понад 13 млн грн
фото: Pavlo Doroshenko

На виконання вимог аудиторів міська влада позивається до боржників. Загальна сума несплаченого складає понад 1 млрд грн

Після ревізії Державної аудиторської служби Департамент економіки та інвестицій КМДА спільно з прокуратурою розпочав масове стягнення боргу із забудовників за пайову участь у розвитку інфраструктури Києва. Загалом суди вже задовольнили позови на суму майже 140 млн грн.

Зауважимо, що йдеться про стягнення коштів за старими договорами, адже. пайову участь у розвитку інфраструктури для нових будівництв скасували з 1 січня 2020 року. Водночас для об’єктів, будівництво яких розпочалося до 1 січня 2021 року, зберігся обов’язок сплатити відповідні внески. Саме ці кошти Київ нині намагається стягнути із забудовників, зокрема через суди.

У розпорядженні «Главкома» опинилися ексклюзивні дані КМДА з переліком компаній-забудовників, від яких через суд або за мировими угодами вже домоглися повернення коштів до бюджету столиці.

Загальна сума задоволених позовів наразі становить 137,5 млн грн.

Найбільші суми боргу припадають на такі підприємства:

  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Фасад» – 47,2 млн грн;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю АК «Сервісавтотрейдинг» – 30,3 млн грн (укладено мирову угоду);
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Укринвест» – 28,4 млн грн;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖК «Стеценка» – 12,9 млн грн;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «КПП Девелопмент» – 11 млн грн;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Л-Груп» – 2,6 млн грн;
  • Інститут технічної теплофізики НАН України – 1,55 млн грн;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю НВП «Укроргсинтез» – 1,28 млн грн;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Будреволюція» – 793,8 тис. грн;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю КВФ «Козак» – 793,8 тис. грн;
  • Обслуговуючий кооператив ЖБК «Зелений замок» – 363,9 тис. грн;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Фіаніт» – 212,7 тис. грн;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Сегетіс» – 8,7 тис. грн.
Звіт Департаменту економіки та інвестицій КМДА про претензійно-позовну роботу
Звіт Департаменту економіки та інвестицій КМДА про претензійно-позовну роботу
фото: glavcom.ua

У грудні 2025 року Держаудитслужба завершила перевірку Департаменту економіки КМДА та виявила порушень на рекордні понад 1,2 млрд грн через несплату забудовниками пайових внесків на соціальну інфраструктуру (школи, дитсадки, лікарні).

На виконання вимог аудиторів до судів було подано позови щодо більшості боржників на загальну суму понад 1 млрд грн. Наразі судові процеси за іншими епізодами тривають.

Раніше «Главком» писав, що Державна аудиторська служба України розпочинає масштабну перевірку коштів, витрачених на ремонт та утримання автомобільних доріг. Загальна вартість робіт, які потраплять під контроль аудиторів, перевищує 30 млрд грн. Перевірки проводитимуть Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи. Заходи державного фінансового контролю охоплять 22 області України. Аудитори зосередяться на коштах, спрямованих на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Читайте також:

Теги: Київ забудова козак Держаудитслужба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Лавренюк перебувала в укритті під час обстрілу столиці
Будинок відомої акторки постраждав через нічну атаку на Київ (фото)
16 липня, 15:54
Наслідки російського удару по Києву
У Києві зросла кількість постраждалих після атаки РФ: у якому вони стані
1 серпня, 08:26
Міські служби й рятувальники змогли локалізувати забруднення, однак роботи ще не тривають
Забруднення Кирилівського озера після обстрілу РФ: обсяг нафти вдалося суттєво зменшити
23 липня, 18:01
Активували понад 70 терміналів Starlink для окупантів: затримано двох безробітних киян
Активували понад 70 терміналів Starlink для окупантів: затримано двох безробітних киян
24 липня, 17:00
Після надання медичної допомоги правоохоронці затримали 19-річного хлопця
У Києві 19-річний молодик поранив ножем трьох людей: нападнику загрожує до 15 років
29 липня, 15:13
Вирва від ракети та випалені крамниці: що відбувається на ринку «Почайна» після атаки
Вирва від ракети та випалені крамниці: що відбувається на ринку «Почайна» після атаки
30 липня, 11:06
Колишньому народному депутату України повідомлено про підозру
Захопив землю біля Дніпра: нардеп двох скликань постане перед судом
31 липня, 11:13
Під головуванням президента відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України
Рада національної безпеки і оборони затвердила план стійкості Києва
5 серпня, 19:06
Тоні за святковим сніданком
Одна з найстаріших горил Європи, що мешкає у Київському зоопарку, відзначає день народження
8 серпня, 17:52

Новини

Надурили на мільярд. Столиця судиться із забудовниками: список компаній, які вже програли
Надурили на мільярд. Столиця судиться із забудовниками: список компаній, які вже програли
У столиці стартувала реєстрація на конкурс «Мій Пиріг Незалежності»
У столиці стартувала реєстрація на конкурс «Мій Пиріг Незалежності»
На станції метро «Сирець» з'явилося нове зонування для укриття під час тривог
На станції метро «Сирець» з'явилося нове зонування для укриття під час тривог
Рух естакадою Південного мосту буде обмежено через ремонт (схема)
Рух естакадою Південного мосту буде обмежено через ремонт (схема)
На Київщині чоловік викрав електромобіль із подвірʼя, знайшовши ключ у салоні
На Київщині чоловік викрав електромобіль із подвірʼя, знайшовши ключ у салоні
На терасу відомого ресторану в центрі Києва впав каштан (фото)
На терасу відомого ресторану в центрі Києва впав каштан (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2026
107K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
72K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
58K
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Новини

В Україні без опадів: погода на 14 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Вчора, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 серпня, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
12 серпня, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua