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Рух естакадою Південного мосту буде обмежено через ремонт (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух естакадою Південного мосту буде обмежено через ремонт (схема)
Ремонт Південного мосту, архівне фото
фото: КМДА

Роботи триватимуть з 14:00 по 19:00 в крайній правій та частково у другій смугах руху

Із 14 по 17 серпня обмежать рух автомобілівів з лівого на правий берег по правобережній естакаді Південного мосту. Про це йдеться у повідомленні  на сайті КМДА, інформує «Главком».

Як повідомляє КП «Київавтошлях», фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття проїжджої частинип правобережної естакаді мосту в напрямку руху з лівого на правий берег. Роботи будуть виконувати з 14:00 по 19:00 в крайній правій та частково у другій смугах руху

Із 14 до 17 серпня частково обмежуватимуть рух Південним мостом (схема)
Із 14 до 17 серпня частково обмежуватимуть рух Південним мостом (схема)
інфографіка: «Київавтошляхміст»

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 29 серпня частково обмежено рух транспорту бульваром Верховної Ради у Дніпровському районі столиці. Фахівці Дніпровського ШЕУ ремонтують асфальтобетонне покриття. Роботи триватимуть щодня із 8:00 до 20:00 години на ділянці від вулиці Сергія Набоки до вулиці Будівельників.

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Теги: метро дороги міст Київ

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