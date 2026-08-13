На терасу відомого ресторану в центрі Києва впав каштан (фото)

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

У центрі столиці на літній майданчик ресторану osteria Pantagruel впав каштан. Про це повідомив співвласник закладу Євген Гусовський у Facebook, інформує «Главком».

За словами ресторатора, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

«Дякувати Богу, обійшлося без жертв. Відновлення вже триває. А поки що, на найближчі пару тижнів, у вас є рідкісна нагода посидіти на нашій терасі буквально просто неба», – зазначив Гусовський.

Osteria Pantagruel тимчасово працює з відкритою терасою фото: Євген Гусовський/Facebook

У закладі, розташованому на вул. Миколи Лисенка, 1, додали, що працюють у звичному режимі та вже ремонтують пошкоджену конструкцію.

Нагадаємо, громадська ініціатива «Голка» проаналізувала відкриті дані Департаменту захисту довкілля КМДА та з’ясувала, скільки дерев у Києві отримали дозвіл на видалення за останні півтора року і чим випадок на Теремках вирізняється з-поміж інших. Згідно з дослідженням відкритого набору даних за період із січня 2025-го по травень 2026 року, у столиці видали акти на видалення понад 38 тисяч дерев.

Як зазначає дослідниця даних ініціативи «Голка» Оксана Ставнійчук, топ-три райони Києва за кількістю зрубаних дерев – це Солом’янський, Голосіївський та Печерський райони. За її словами, найчастіше в столиці зрізають ясени, клени, акації, липи та туї.