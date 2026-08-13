Головна Київ Новини
search button user button menu button

На терасу відомого ресторану в центрі Києва впав каштан (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На терасу відомого ресторану в центрі Києва впав каштан (фото)
Унаслідок падіння дерева ресторан залишився без навісу на терасі
фото: Євген Гусовський

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

У центрі столиці на літній майданчик ресторану osteria Pantagruel впав каштан. Про це повідомив співвласник закладу Євген Гусовський у Facebook, інформує «Главком».

За словами ресторатора, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

«Дякувати Богу, обійшлося без жертв. Відновлення вже триває. А поки що, на найближчі пару тижнів, у вас є рідкісна нагода посидіти на нашій терасі буквально просто неба», – зазначив Гусовський.

Osteria Pantagruel тимчасово працює з відкритою терасою
Osteria Pantagruel тимчасово працює з відкритою терасою
фото: Євген Гусовський/Facebook

У закладі, розташованому на вул. Миколи Лисенка, 1,  додали, що працюють у звичному режимі та вже ремонтують пошкоджену конструкцію.

Нагадаємо, громадська ініціатива «Голка» проаналізувала відкриті дані Департаменту захисту довкілля КМДА та з’ясувала, скільки дерев у Києві отримали дозвіл на видалення за останні півтора року і чим випадок на Теремках вирізняється з-поміж інших. Згідно з дослідженням відкритого набору даних за період із січня 2025-го по травень 2026 року, у столиці видали акти на видалення понад 38 тисяч дерев.

Як зазначає дослідниця даних ініціативи «Голка» Оксана Ставнійчук, топ-три райони Києва за кількістю зрубаних дерев – це Солом’янський, Голосіївський та Печерський райони. За її словами, найчастіше в столиці зрізають ясени, клени, акації, липи та туї.

Читайте також:

Теги: Київ ресторан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
16 липня, 01:47
РФ пошкодила історичний будинок Поліцейської дільниці на Лук'янівці
РФ пошкодила знаменитий кінотеатр, історичну будівлю та гуртожиток у Києві
19 липня, 11:37
Момент зіткнення мотоциклістів потрапив на відео
На автодромі «Чайка» під час мотоперегонів сталася ДТП: обидва спортсмени в реанімації
20 липня, 09:54
Найт повів правоохоронців сусідніми дворами до іншого дитячого майданчика, де перебувала дівчинка
Зниклу під час прогулянки у Києві семирічну дитину розшукав службовий собака
22 липня, 12:05
21 липня 2026 року на Броварщині горіло пшеничне поле. Причини займання встановлюються
23 липня в Києві та області прогнозується високий рівень пожежної небезпеки
23 липня, 08:14
До ліквідації наслідків удару були залучені 206 рятувальників та 42 одиниці техніки
Наслідки російського обстрілу у Києві ліквідовано. Вдалося врятувати 105 людей
1 серпня, 18:59
Найспекотніше було 2 липня, коли стовпчики термометрів піднялися до +31,9 °С
У Києві липень став одним із найсухіших за всю історію спостережень
4 серпня, 10:58
Наслідки нічної атаки на Київщину у ніч проти 5 серпня 2026 року
Скільки коштував Росії комбінований удар по Києву та області: підрахунок «Главкома»
5 серпня, 16:48
Вирва, що утворилася на місці одного з влучань російської ракети 5 серпня 2026 року
Удар по цивільних об’єктах Києва: прокуратура розслідує черговий злочин РФ
5 серпня, 10:29

Новини

У столиці стартувала реєстрація на конкурс «Мій Пиріг Незалежності»
У столиці стартувала реєстрація на конкурс «Мій Пиріг Незалежності»
На станції метро «Сирець» з'явилося нове зонування для укриття під час тривог
На станції метро «Сирець» з'явилося нове зонування для укриття під час тривог
Рух естакадою Південного мосту буде обмежено через ремонт (схема)
Рух естакадою Південного мосту буде обмежено через ремонт (схема)
На Київщині чоловік викрав електромобіль із подвірʼя, знайшовши ключ у салоні
На Київщині чоловік викрав електромобіль із подвірʼя, знайшовши ключ у салоні
На терасу відомого ресторану в центрі Києва впав каштан (фото)
На терасу відомого ресторану в центрі Києва впав каштан (фото)
Війна за спадщину легендарного художника. Марчук оприлюднив сенсаційні висновнки експертизи
Війна за спадщину легендарного художника. Марчук оприлюднив сенсаційні висновнки експертизи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2026
101K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
90K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
71K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Сьогодні, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Вчора, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua