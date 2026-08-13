У столиці стартувала реєстрація на конкурс «Мій Пиріг Незалежності»

Конкурс досліджує кулінарні традиції регіонів України та популяризує випікання родинного пирога до Дня Незалежності

Переможець кожної номінації отримає цінні подарунки від організаторів та партнерів конкурсу

У межах ініціативи «Пиріг Незалежності – 2026» почалася реєстрація на конкурс «Мій Пиріг Незалежності», який об’єднує історії про кулінарні традиції, регіональні смаки та домашню випічку українців. Про це повідомляє «Главком» із посиланнм на КМДА.

«Конкурс спрямований на дослідження гастрономічних практик різних регіонів України, заохочення до вивчення родинної історії, збереження кулінарної спадщини, популяризацію родинних рецептів і традиції випікання пирога до Дня Незалежності України», – йдеться у повідомленні.

У 2026 році організатори започаткували окремі номінації:

«Пиріг від Сил Оборони України» для військовослужбовців і ветеранів;

«Пиріг від молоді» для осіб віком 18–23 роки, студентів, курсантів, молодих фахівців;

«Пиріг від спільноти» для колективів, навчальних закладів, громад окремих міст чи сіл, підприємств, громадських організацій;

«Пиріг від підприємиць» для керівниць малого чи середнього бізнесу різних категорій, власниць кав’ярень, пекарень, кафе, виробництв чи фермерських господарств;

«Мій пиріг» для всіх охочих.

«Щоб взяти участь у конкурсі, визначтесь з номінацією, підготуйте рецепт пирога та його історію, заповніть анкету учасника», – йдеться у повідомленні.

Переможець кожної номінації отримає цінні подарунки від організаторів та партнерів конкурсу.

Ініціаторками цього конкурсу є Олена Брайченко, Лариса Латипова, Юлія Жмакіна, Лариса Мудрак і Наталія Ємченко, які забезпечують реалізацію проєкту.

Проєкт вивчає гастрономічні традиції України та заохочує пекти родинні пироги до Дня Незалежності фото: ініціатива Пиріг Незалежності у Facebook

Більше інформації про конкурс та перебіг ініціативи доступно на:

офіційній сторінці конкурсу

офіційній сторінці ініціативи

Детальніше про проєкт – за посиланням.

Для участі необхідно до 24 серпня 2026 року заповнити анкету за посиланням.

Нагадаємо, з нагоди відзначення 35-ї річниці Незалежності України Київ надасть одноразову адресну матеріальну допомогу майже 255 тисячам киян на суму 146 млн грн. Допомогу отримають соціально незахищені кияни та внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку і фактично проживають у столиці. Виплати здійснюватимуть за розпорядженням Київського міського голови відповідно до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам».

До слова, видатна українська письменниця Ліна Костенко стала обличчям колекції прикрас до 35-річчя Незалежності України.