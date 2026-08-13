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На станції метро «Сирець» з'явилося нове зонування для укриття під час тривог

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На станції метро «Сирець» з'явилося нове зонування для укриття під час тривог
Аналогічні рішення щодо зонування напрацьовують і для інших станцій
фото: КМДА

Зонування платформи має рекомендаційний характер і передбачає відповідальне ставлення кожного до спільного простору

На станції метро «Сирець» розмістили навігаційні наліпки рекомендаційного характеру, які допоможуть людям орієнтуватися щодо зон розміщення на платформі під час перебування на станції як укритті. Про це інформують у КП «Київський метрополітен», пише «Главком».

Рекомендації мають сприяти більш комфортному та впорядкованому розміщенню людей на платформі та передбачають умовне зонування простору на чотири категорії під час укриття:

  • рекомендовані місця для осіб із дітьми;
  • рекомендовані місця для маломобільних груп населення;
  • рекомендовані місця для осіб із тваринами;
  • рекомендовані місця для сидіння.
Маркування рекомендованих місць для маломобільних груп
Маркування рекомендованих місць для маломобільних груп
фото: КМДА
Маркування рекомендованих місць для осіб із тваринами
Маркування рекомендованих місць для осіб із тваринами
фото: КМДА
Рекомендовані місця для сидіння
Рекомендовані місця для сидіння
фото: КМДА
Рекомендації мають сприяти більш комфортному та впорядкованому розміщенню людей на платформі
Рекомендації мають сприяти більш комфортному та впорядкованому розміщенню людей на платформі
фото: КМДА

Водночас зонування допоможе черговому персоналу краще орієнтуватися в розміщенні різних категорій людей та, за потреби, оперативніше надавати їм необхідну інформацію чи допомогу.

Зонування платформи має рекомендаційний характер і передбачає відповідальне ставлення кожного до спільного простору. Працівники метрополітену не мають на меті переміщувати людей між визначеними зонами, адже ефективність такого підходу значною мірою залежить від готовності людей дотримуватися рекомендацій та враховувати потреби тих, хто перебуває поруч.

Наразі аналогічні рішення напрацьовують і для інших станцій. Про результати пілотного проєкту та подальше розміщення рекомендацій на інших станціях у комунальному підприємстві повідомлять додатково.

У «Київському метрополітені» також закликають пасажирів не брати із собою громіздкі речі, зокрема намети або надувні матраци. Кількість людей, які використовують станції як укриття, зростає, тому вільний простір є важливим для безпечного та комфортного перебування всіх. Піклуючись про власний комфорт, варто пам’ятати і про комфорт інших людей та спільно дотримуватися рекомендацій щодо розміщення.

Детальніше, як працюють станції в режимі укриття – за посиланням. Рекомендації, що брати із собою в укриття.

Нагадаємо, петиція на сайті Київської міської ради із закликом розміщувати вагони столичного метрополітену на станціях під час використання їх в якості укриттів не набрала необхідної кількості голосів для її розгляду. Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 4 червня і станом на 3 серпня вона набрала лише 1,6 тис. голосів проти 6 тис. необхідних.

Як повідомлялося, 1 серпня петиція на сайті Київміськради із закликом заборонити використання туристичних наметів, надувних ліжок та великогабаритних матраців на станціях метрополітену у Києві під час повітряних тривог не набрала необхідних для розгляду голосів.

Коментуючи використання мешканцями будинку наметів на станціях під час повітряних тривог, у столичному метрополітені заявили, що розміщення особистих речей населення в укритті не повинно створювати перешкод для пересування людей, роботи станції та забезпечення шляхів евакуації. У підприємстві наголошують на важливості дотримання взаємоповаги, відповідальності та необхідності враховувати потреби інших людей.

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Теги: укриття метро Київ

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