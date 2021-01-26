Шахрай обчистив рахунки столичного приватного підприємства

У суді вже розглядається провадження стосовно цього фігуранта за шахрайські дії з платіжними картками

До поліції Києва із заявою звернувся директор одного з приватних підприємств, який повідомив, що з рахунку його установи зникла значна сума коштів. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалось встановити особу правопорушника та його спільника.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Фігурант заздалегідь підробив необхідні документи, що визначали його як директора сільськогосподарського кооперативу. Для скоєння злочину він знайшов спільника, який мав отримати електронний ключ підприємства у відділенні київського банку. Зловмисник пообіцяв чоловіку посаду фінансового директора з правом першого підпису у цій установі.

У подальшому слідчі встановили, що спільник не володів інформацією про те, що його наставник не є справжнім директором підприємства. Зайшовши до приміщення банку та користуючись підробленими документами, подільник отримав від працівників відділення картку-ключ до рахунку, пін-код від неї та одразу передав її організатору злочинної схеми. У цей же день правопорушник, що називався директором товариства, зняв з неї гроші у різних банкоматах на загальну суму 92 тис. грн.

Наразі матеріали кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, передані з обвинувальним актом до Дарницького районного суду столиці. Максимальна санкція цих статей передбачає до шести років позбавлення волі.

Окрім того, зараз у Шевченківському районному суді столиці розглядається кримінальне провадження, розпочате за ч. 3, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. У 2018 році правоохоронці розпочали досудове розслідування стосовно цього фігуранта за шахрайські дії з платіжними картками. Якщо суд доведе вину підсудного, то йому загрожуватиме до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.