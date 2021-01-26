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    В Одесі затримали шахрая, який під виглядом співробітника інтернет-магазину наживався на покупцях

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    Одеситу загрожує до 5 років в'язниці - В Одесі затримали шахрая, який під виглядом співробітника інтернет-магазину наживався на покупцях
    Одеситу загрожує до 5 років в'язниці
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік виконував замовлення, брав гроші та зникав

    В Одесі поліцейські викрили 36-річного місцевого жителя, який публікував оголошення про продаж гаджетів і побутової техніки та отримавши передоплату за товари – зникав.

    У ГУНП повідомили, що шахрай публікував оголошення з цінами нижче ринкових. Він сумлінно виконував перше замовлення, але, коли покупець повертався знову – отримував гроші і переставав виходити на зв'язок.

    Поліція отримала вісім скарг на дії фігуранта. Затриманому оголосили підозру у вчиненні підозри, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство). Йому загрожує до 5 років в'язниці.

    Нагадаємо, що співробітника Інституту раку викрили на крадіжці майна.

    Теги: шахрайство Одеса гроші поліція чоловік
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