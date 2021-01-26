В Одесі затримали шахрая, який під виглядом співробітника інтернет-магазину наживався на покупцях
Чоловік виконував замовлення, брав гроші та зникав
В Одесі поліцейські викрили 36-річного місцевого жителя, який публікував оголошення про продаж гаджетів і побутової техніки та отримавши передоплату за товари – зникав.
У ГУНП повідомили, що шахрай публікував оголошення з цінами нижче ринкових. Він сумлінно виконував перше замовлення, але, коли покупець повертався знову – отримував гроші і переставав виходити на зв'язок.
Поліція отримала вісім скарг на дії фігуранта. Затриманому оголосили підозру у вчиненні підозри, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство). Йому загрожує до 5 років в'язниці.
Нагадаємо, що співробітника Інституту раку викрили на крадіжці майна.