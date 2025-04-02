Станції метро від «Лісової» до «Дніпра» буде закрито: як дістатися до центру Києва 5-6 квітня

Наземні станції метро від «Лісової» до станції «Дніпро» будуть зачинені два дні

Із 7 квітня станції метро від «Лісової» до «Дніпра» працюватимуть у звичайному режимі

Цими вихідними, 5 та 6 квітня, на Дарницькому шляхопроводі демонтуватимуть балки прогонових будов. Відтак для безпеки пасажирів наземні станції метро від «Лісової» до станції «Дніпро» будуть зачинені. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА та Київський метрополітен.

Повідомляється, що поїзди метрополітену курсуватимуть між станціями «Академмістечко» і «Арсенальна» відповідно до графіка руху вихідного дня, режим роботи всіх інших станцій метро та пересадкових вузлів лишиться незмінний.

Натомість КП «Київпастранс» організує рух дублюючого наземного транспорту. Зокрема, автобуси № 1М з інтервалом руху до 10 хв курсуватимуть наступним чином:

у напрямку від станції метро «Лісова» до «Арсенальної» – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро «Арсенальна»;

у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро «Дарниця» – «Чернігівська». Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.

Схема тимчасового автобусного маршруту №1М фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Також для зручності пасажирів збільшать кількість трамваїв №№ 8, 27 та автобусів № 118.

5-6 квітня наземні станції метро від «Лісової» до «Дніпра» будуть зачинені фото: інфографіка Київського метрополітену

У столичному метрополітені наголосили, що з 7 квітня станції метро від «Лісової» до «Дніпра» працюватимуть у звичайному режимі.

Нагадаємо, з 5 квітня 2025 року до 5 квітня 2026 року у зв’язку з будівництвом метро на Виноградар буде закрито рух транспорту частиною просп. Європейського Союзу – від просп. Василя Порика до просп. Свободи. На період обмеження руху внесуть зміни в роботу наземного пасажирського транспорту.