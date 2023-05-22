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Щорічний Київський безпековий форум: які відомі політики звернуться до українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Щорічний Київський безпековий форум: які відомі політики звернуться до українців
Центральна тема Форуму – набуття членства України в НАТО
фото ілюстративне

До всієї України звернуться експрезидент США Джордж Буш-молодший та прем’єр Британії Борис Джонсон

25-26 травня відбудеться 15-й щорічний Київський безпековий форум «За нашу і вашу свободу / Fighting for NATO». Одним із інформаційних спонсорів якого є «Главком».

Центральна тема Форуму – набуття членства України в НАТО. У ньому візьмуть участь відомі міжнародні діячі, світові фахівці з міжнародних відносин і проблем безпеки, дипломати, журналісти і громадські активісти.

До учасників Форуму і всієї України звернуться 43-й президент США Джордж Буш-молодший, прем’єр-міністр Великої Британії у 2019-22 роках Борис Джонсон, прем’єр-міністр Австралії у 2013-15 роках Ентоні Ебботт, заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, державний секретар США у 2005-09 роках Кондоліза Райс, помічниця Генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії Байба Браже, президент Парламентської Асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям, американський філософ, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма.

Серед учасників Форуму – Нобелівська лауреатка миру 2022 року Олександра Матвійчук, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, глава Координаційної Ради Білорусі Святлана Ціхановська, Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі у 1997-2000 роках генерал Веслі Кларк, Постійний представник США при ОБСЄ, Посол Майкл Карпентер, Командувач Центрального командування США у 2008-10 роках генерал Девід Петреус, Посол США в Росії у 2011-14 роках Майкл Макфол.

Теги: НАТО Київ

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