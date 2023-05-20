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Кулеба вказав, чого Україна очікує від саміту НАТО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кулеба вказав, чого Україна очікує від саміту НАТО
Україна очікує чіткого кроку в напрямку членства в НАТО, хоча, очевидно, сам вступ відбудеться пізніше
фото: НАТО

Кулеба: «НАТО – це інструмент не для закінчення війни, а для запобігання подальшим війнам»

Від саміту НАТО у Вільнюсі Україна очікує чіткого кроку в напрямку членства в Альянсі. Натомість відсутність жодного руху щодо вступу є неприйнятною. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з португальським колегою Жоао Кравіньо, передає РБК-Україна.

«Що ми очікуємо від саміту у Вільнюсі? Це значний крок у напрямі членства. Ми всі розуміємо, що НАТО – це не інструмент для закінчення війни, НАТО – це інструмент для запобігання подальшим війнам. Але що є неприйнятним – це коли взагалі не відбувається жодного руху щодо членства України (в Альянсі – «Главком»)», – наголосив Кулеба.

За його словами, хоча Україна й очікує чіткого кроку в напрямку членства, сам вступ до НАТО, очевидно, відбудеться пізніше.

Нагадаємо, 16 травня Україна офіційно приєдналася до Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту (CCDCOE).

До слова, речник уряду Угорщини звинуватив НАТО в підтримці України. Він опублікував колонку, у якій ідеться, ніби НАТО та Євросоюз стали «де-факто стороною в російсько-українському конфлікті».

Як повідомлялося, парламент Естонії 92 прийняв заяву на підтримку прагнення України приєднатися до НАТО, що є єдиним способом забезпечити заснований на правилах світовий порядок, міцний мир і безпеку європейських демократичних країн. 

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Теги: Дмитро Кулеба НАТО Україна

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