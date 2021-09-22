Шефір впевнений, що цілили в нього. Що відомо про напад на першого помічника Зеленського

Помічник Зеленського часто їздить за кермом, але цього разу він їхав у авто з водієм, якого тяжко поранили

Сьогодні під Києвом біля села Лісники невідомі обстріляли машину першого помічника президента Сергія Шефіра. У кулуарах Верховної Ради «слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що спілкувався з Шефіром телефоном після нападу. Він заявив, що сам Шефір дуже часто їздить за кермом авто. Нардеп також сказав, що Шефір перебуває у шоковому стані і вважає, що стріляли саме в нього і що злочинці могли не побачити, що за кермом наразі водій.

В Офісі президента вже заявили, що напад на Сергія Шефіра – це «демонстрація протидії політиці, яку направлено на істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів».

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило понад 10 куль. Поранено водія.

Нацполіція оприлюднила фото з місця події. Відомо, що Шефір не постраждав, а його водія у важкому стані доставили у лікарню «Феофанія».

За даними видання «Київ Оперативний», у Києві та області наразі введено спеціальну поліцейську операцію «Сирена».

«Розшукують невідомих, які у селі Лісники (Обухівський район) на вулиці Ватутіна, 168, біля супермаркету АТБ розстріляли з автоматичної зброї автомобіль #Audi #A8 (#AA9863PI)», – повідомляє видання.