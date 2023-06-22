Підозрюваний у витоку секретних документів Пентагону відкидає всі звинувачення – CNN

Підозрюваному військовослужбовцю було пред'явлено звинувачення щодо кількох пунктів звинувачення в умисній передачі секретної інформації

Військовослужбовець національної гвардії ВПС Джек Тейшейра, якого звинувачують у витоку секретних військових документів у соціальні мережі, у суді штату Массачусетс не визнав себе винним за шістьма федеральними звинуваченнями. Про це повідомляє CNN.

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21-річному Тейшейрі було пред'явлено звинувачення щодо кількох пунктів звинувачення в умисному зберіганні та передачі секретної інформації, пов'язаної з національною обороною. Він перебуває під федеральною вартою з моменту арешту у квітні.

Уродженця Массачусетса звинувачують у поширенні секретних військових документів у соціальній мережі Discord. Документи включали детальні розвідувальні оцінки як союзників, так і противників, включаючи стан війни в Україні.

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Адвокати Тейшейри стверджували в суді, що їхній клієнт не очікував, що секретна інформація, яку він розмістив у Discord, поширюватиметься в Інтернеті, і звинуватили прокуратуру у перебільшенні небезпеки, яку Тейшейра становить для національної безпеки. Наступне слухання у його справі призначено на 9 серпня.

Як повідомлялося, фігуранту справи про витік таємних документів Пентагону, військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі висунуто звинувачення за шістьма пунктами.

Нагадаємо, у мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. У Сполучених Штатах затримали підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central.