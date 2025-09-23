«Не уявляю життя без моєї Екульки!» Сільський голова Гатного привітав ефектну дружину-громадянку РФ

Родина керівника сільської громади, територія якої прилягає до столиці, виховує двох синів – Давида і Оскара

Сільський голова Гатненської об'єднаної територіальної громади Олександр Паламарчук привітав свою дружину Еку Мелюкову з восьмою річницею шлюбу, опублікувавши спільне фото в соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Паламарчука.

«Вісім років щасливого подружнього життя! З кожним роком кохаю все більше і більше. Не уявляю свого життя без моєї Екульки! Ці роки принесли нам безліч емоцій, Давидика та Оскара, а головне щасливу сімʼю!» – написав Паламарчук.

На опублікованій світлині пара стоїть, схиливши голови одне до одного у столичному Пасажі, вулиці відомій найдорожчими бутиками. Дружина, одягнена в коротку білу сукню, яка підкреслює струнку фігуру жінки. Її шию прикрашає тонкий ланцюжок з лаконічною підвіскою.

Олександр Паламарчук з дужиною Екою Мелюковою фото: Олександр Паламарчук/Facebook

Олександр Паламарчук, голова Гатненської сільської ради Київської області, у своїй декларації вказав, що його дружина Ека Мелюкова має громадянство Росії.

фото: соцмережі Еки Мелюкової

Ека Мелюкова, яка веде популярний блог в Instagram з 238 тис. підписників і позиціонує себе як Fashion Mom, за минулий рік отримала понад 5 млн грн від підприємницької діяльності.

Водночас сам сільський голова, згідно з декларацією, заробив значно менше. Його річна зарплата склала 568 169 грн. Крім того, він отримав 6880 грн як допомогу при народженні дитини.

Декларація про доходи Олександра Паламарчука скриншот

Гатне – село у Фастівському районі Київської області, центр об'єднаної тергромади, до якої входить ще два населених пункти: Віта Поштова та Юрківка. Територія громади прилягає до столиці, її річний бюджет перевищує чверть мільярда.

Олександр Паламарчук став сільським головою у 2020 році, випередивши свого головного опонента Броніслава Корицького на 729 голосів. За Паламарчука проголосували 1661 мешканець громади, тоді як ексголову сільради підтримали лише 932 людини.

Олександр Паламарчук народився 1 червня 1986 року в Гатному. Вищу освіту здобув у Київському університеті туризму, економіки і права. Працював помічником народного депутата 8 скликання від партії «Об’єднання «Самопоміч» Олександра Опанасенка.

У 2010 році Олександр Паламарчук був обраний депутатом Києво-Святошинської районної ради 6-го скликання від партії «Громадянська позиція», а у 2015 пройшов до тієї ж райради 7-го скликання від «Європейська солідарність», де працював на посаді голови постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Додамо, що депутат неодноразово потрапляв у скандали, пов'язані із його розкішним життям. Наприклад, у 2017 році майбутній голова Гатненської ОТГ накинувся на школяра, який поцікавився його доходами. Хлопець написав пост із запитанням, звідки у депутата гроші на розкішний відпочинок на Мальдівах, у Таїланді, на Кіпрі та в Грузії. За погрози 16-річному хлопцеві Паламарчука виключили із БПП, а через кілька днів новообраний голова громади все ж привселюдно вибачився перед школярем.

У 2019 році журналісти програми «Гроші» показали відео, як Паламарчук, у якого за документами ще два роки тому не було «ні кола, ні двора», з розмахом відпочиває в Одесі у пляжному клубі «Ібіца», де в компанії п’є коктейлі та показово розкидається стодоларовими купюрами.