Заступниця голови КМДА звинуватила у фізичному насильстві очільника Деснянської РДА

Заступниця голови Київської міської державної адміністрації та депутатка від фракції «Удар» у Київраді Ганна Старостенко заявила, що очільник Деснянської РДА Максим Бахматов чинив на неї психологічний тиск, принижував честь і гідність та застосував фізичне насильство. Про цей випадок вона повідомила у Facebook, передає «Главком».

За словами Старостенко, інцидент стався під час презентації квартального звіту Бахматова про діяльність райдержадміністрації.

«Взяла участь у квартальному звіті голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації про роботу райдержадміністрації. У відповідь на моє прохання дати можливість вставити репліку щодо маніпулятивних висловлювань на мою адресу, пан Бахматов дозволив собі не дискусію, а відвертий психологічний тиск, приниження моєї честі та гідності. Більш того, сталося те, чого я ніколи не очікувала від посадової особи – фізичне насилля! Мене хапали за руки, смикали та намагалися виштовхати силою із залу. Все це – під прикриттям статусу «представника президента» та «голови РДА» які він привселюдно озвучував!», – написала Старостенко.

Заступниця голови КМДА додала: «Подібна поведінка є неприпустимою та принижує не лише мене особисто, а й сам інститут місцевого самоврядування. Такі дії можуть містити ознаки кримінального правопорушення, зокрема перешкоджання законній діяльності депутата місцевої ради (ст. 351 КК України) про що буде повідомлено відповідним органам».

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на інцидент.

«Той, хто підіймає руку на жінку, не гідний називатися чоловіком. Тим більше – бути керівником будь-якого рівня. Навіть, якщо він кричить, що він – представник президента. Сьогоднішній напад на заступницю голови КМДА та представницю громади Ганну Старостенко – прояв вседозволеності та протиправних дій так званим «управлінцем» Деснянського району. Сподіваюсь, що в Офісі президента дадуть оцінку члену своєї команди, а правоохоронці – кваліфікують дії цього посадовця», – йдеться у дописі.

