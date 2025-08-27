Головна Київ Новини
search button user button menu button

Заступниця голови КМДА звинуватила у фізичному насильстві очільника Деснянської РДА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Заступниця голови КМДА звинуватила у фізичному насильстві очільника Деснянської РДА
Старостенко взяла участь у заході на запрошення голови Деснянської РДА
фото: Ганна Старостенко/Facebook

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на інцидент

Заступниця голови Київської міської державної адміністрації та депутатка від фракції «Удар» у Київраді Ганна Старостенко заявила, що очільник Деснянської РДА Максим Бахматов чинив на неї психологічний тиск, принижував честь і гідність та застосував фізичне насильство. Про цей випадок вона повідомила у Facebook, передає «Главком».

За словами Старостенко, інцидент стався під час презентації квартального звіту Бахматова про діяльність райдержадміністрації.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Взяла участь у квартальному звіті голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації про роботу райдержадміністрації. У відповідь на моє прохання дати можливість вставити репліку щодо маніпулятивних висловлювань на мою адресу, пан Бахматов дозволив собі не дискусію, а відвертий психологічний тиск, приниження моєї честі та гідності. Більш того, сталося те, чого я ніколи не очікувала від посадової особи – фізичне насилля! Мене хапали за руки, смикали та намагалися виштовхати силою із залу. Все це – під прикриттям статусу «представника президента» та «голови РДА» які він привселюдно озвучував!», – написала Старостенко.

Заступниця голови КМДА звинуватила у фізичному насильстві очільника Деснянської РДА фото 1

Заступниця голови КМДА додала: «Подібна поведінка є неприпустимою та принижує не лише мене особисто, а й сам інститут місцевого самоврядування. Такі дії можуть містити ознаки кримінального правопорушення, зокрема перешкоджання законній діяльності депутата місцевої ради (ст. 351 КК України) про що буде повідомлено відповідним органам».

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на інцидент. 

«Той, хто підіймає руку на жінку, не гідний називатися чоловіком. Тим більше – бути керівником будь-якого рівня. Навіть, якщо він кричить, що він – представник президента. Сьогоднішній напад на заступницю голови КМДА та представницю громади Ганну Старостенко – прояв вседозволеності та протиправних дій так званим «управлінцем» Деснянського району. Сподіваюсь, що в Офісі президента дадуть оцінку члену своєї команди, а правоохоронці – кваліфікують дії цього посадовця», – йдеться у дописі.

До слова, у Києві розгорівся конфлікт між очільником Київської міської військової адміністрації (КМВА) та керівництвом Київської міської державної адміністрації (КМДА) щодо затримки у наданні столичним підприємствам статусу критично важливих.

Читайте також:

Теги: КМДА Максим Бахматов місцева влада скандал Ганна Старостенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Комунальники чистять озера столиці від водоростей
Київські озера «цвітуть»: як місто бореться з водоростями
7 серпня, 15:32
За словами посадовців, зростання захворюваності відбувається на тлі частіших повітряних тривог та вимушеного перебування мешканців у сховищах
У Києві різко зросла кількість госпіталізованих через Covid-19
7 серпня, 20:52
Спецперепустки для проїзду в авто у Києві
Перепустки на час комендантської години: між командами Кличка та Ткаченка розгорівся скандал
12 серпня, 10:29
У Києві 22 підозри вручено посадовцям КМДА, комунальних підприємств та підприємцям
У Києві 22 підозри вручено посадовцям КМДА, комунальних підприємств та підприємцям
13 серпня, 23:49
Повідомлено про підозри керівнику апарату КМДА та екскерівнику комунального підприємства
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
14 серпня, 10:02
Дніпро: розслідується ймовірне побиття ексвійськового працівниками ТЦК
Дніпро: розслідується ймовірне побиття ексвійськового працівниками ТЦК
12 серпня, 20:13
Автор петиції звинувачує чиновницю в бездіяльності
Петиція про звільнення директорки Департаменту охорони культурної спадщини набрала голоси з другої спроби
18 серпня, 10:33
Олег Куявський став заступником голови КМДА з питань самоврядних повноважень
Кличко призначив нового заступника: хто замінив Крищенка на посаді
18 серпня, 18:32
У Києві виник конфлікт між очільником КМВА Тимуром Ткаченком та керівництвом КМДА щодо затримки у наданні столичним підприємствам статусу критично важливих.
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес
20 серпня, 13:29

Новини

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Заступниця голови КМДА звинуватила у фізичному насильстві очільника Деснянської РДА
Заступниця голови КМДА звинуватила у фізичному насильстві очільника Деснянської РДА
Супермаркети продають соняшники із насінням. Покупці приємно здивовані (фото, відео)
Супермаркети продають соняшники із насінням. Покупці приємно здивовані (фото, відео)
У Києві на Набережному шосе ускладнено рух через прорив труби
У Києві на Набережному шосе ускладнено рух через прорив труби
Наступ на гнійну хірургію. Київська лікарня швидкої допомоги закриває важливе відділення
Наступ на гнійну хірургію. Київська лікарня швидкої допомоги закриває важливе відділення
Наводив удари по військових обʼєктах у пʼятьох областях. СБУ затримала російського агента
Наводив удари по військових обʼєктах у пʼятьох областях. СБУ затримала російського агента

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
47K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2500
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
2164
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
1873
Втрати ворога станом на 27 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua