Трагедія на Київщині: шестирічна дитина загинула від пострілу семирічного хлопчика

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трагедія на Київщині: шестирічна дитина загинула від пострілу семирічного хлопчика
фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали батька хлопчика 

Поліція Київщини розслідує обставини нещасного випадку, внаслідок якого загинула дитина на Бориспільщині. Семирічний хлопчик вистрілив з рушниці у шестирічну сусідську дівчинку, повідомляє «Главком».

Стало відомо, що 23 серпня до поліції звернувся заявник із повідомленням про те, що в будинку знайшли шестирічну дівчинку без свідомості, з пораненням руки. 

Правоохоронці попередньо встановили, що семирічний хлопчик разом із дівчинкою-сусідкою грався у будинку, де проживає. Малолітній взяв до рук мисливську рушницю, що належить його батьку, та здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманих травм дитина померла. 

Батька хлопчика правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Слідчі Бориспільського районного управління поліції Київщини за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Відносно батька хлопчика розпочали кримінальне провадження за фактами злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї (ст. 166, ст. 264 Кримінального кодексу України)», – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, на Одещині, в одному з населених пунктів Авангардівської громади, підліток вистрілив в голову своєму товаришу.

Теги: зброя смерть Київщина дитина

