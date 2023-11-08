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Сімейне застілля закінчилось різаниною. У Києві теща тяжко поранила зятя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сімейне застілля закінчилось різаниною. У Києві теща тяжко поранила зятя
Під час сімейного застілля між родичами виникла суперечка на побутовому ґрунті
фото: Нацполіція

Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі

У Києві правоохоронці затримали жінку, яка тяжко поранила свого зятя. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів екстреної медичної допомоги про те, що у квартирі на вулиці Ентузіастів вони виявили чоловіка з ножовим пораненням живота. За вказаною адресою негайно прибули співробітники відділу кримінальної поліції, дільничні офіцери та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

«Під час сімейного застілля між родичами виникла суперечка на побутовому ґрунті, у ході якої жінка кухонним ножем вдарила зятя у живіт. Після скоєного вона пішла з квартири, а очевидці викликали потерпілому «швидку». Чоловіка госпіталізували до медичного закладу з проникаючим колото-різаним пораненням. З оселі слідчо-оперативна група вилучила ніж зі слідами бурого кольору та інші речові докази», – йдеться в повідомленні.

Вже через півгодини дільничні офіцери разом з оперативними працівниками відділу поліції № 3 Дніпровського управління поліції виявили підозрювану неподалік від місця проживання. Ми затримали жінку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушницею виявилась місцева мешканка, 1970 року народження».

Затриманій повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантці запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Миколаївщині п’яний чоловік живцем спалив тещу.

Теги: Київ теща зять

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