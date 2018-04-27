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    Син нардепа Попова зізнався, що пограбував магазин у Києві

    У засіданні суду оголошена перерва до 5 травня
    Син народного депутата України Ігоря Попова, якого підозрюють у розбійному нападі на магазин у Києві, на засіданні суду у п’ятницю, 27 квітня, повністю визнав свою провину. «Попов та Чобан визнали свою вину у вчиненні вказаного злочину. Повідомили, що мали умисел і готували цей злочин. Тобто повністю визнали свою провину», -
    • 27 Квiтня, 21:10
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    <span>Син нардепа Ігоря Попова</span>
    Син нардепа Ігоря Попова

    У засіданні суду оголошена перерва до 5 травня

    Син народного депутата України Ігоря Попова, якого підозрюють у розбійному нападі на магазин у Києві, на засіданні суду у п’ятницю, 27 квітня, повністю визнав свою провину.

    «Попов та Чобан визнали свою вину у вчиненні вказаного злочину. Повідомили, що мали умисел і готували цей злочин. Тобто повністю визнали свою провину», - повідомила прес-секретар суду Інна Свинаренко.

    За її словами, під час засідання також заслухали покази потерпілих - співробітниці магазину, яка була на роботі під час нападу, а також власника торгового закладу.

    Після чого у засіданні суду була оголошена перерва до 5 травня.

    «Суд завершив дослідження доказів, заслухав пояснення і перейшов до стадії судових дебатів. Щоб сторони мали змогу підготуватись до судових дебатів, у засіданні оголошено перерву», - зазначила прес-секретар суду.

    Нагадаємо, 26 листопада 2017 року двоє невідомих у балаклавах  скоїли розбійний напад що на продуктовий магазин «Святковий» на проспекті Рокоссовського у Києві.

    Згодом депутат від «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.

    Синові нардепа вручили підозру в розбої. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

    За повідомленнями ЗМІ, Богдан Попов підозрюється у скоєнні шести пограбувань магазинів, де разом із спільниками забирав з каси гроші.

    Джерело: УНН

    Київ суд кримінал депутати пограбування
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