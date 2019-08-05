Синоптик розповіла, коли до Києва повернеться літнє тепло



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У Києві від спеки рятують рамки-розпилювачі

З середини тижня у столиці очікується спека

З вівторка, 6 серпня, температура повітря в Києві почне підвищуватися.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У Києві 6 серпня очікується сонячна, суха, помірно тепла погода - синоптична «золота середина». Температура повітря найближчої ночі невисока, +10+12 градусів, стратегічні пледи тримайте неподалік,а ось вдень повітря вже почне прогріватися. Завтра в столиці очікується +23+25 градусів», - написала вона.

За її прогнозом, в середині тижня температура повітря в Києві прогріється до близько +30 градусів.

«У середині тижня ви себе не впізнаєте - від ледь не пуховичків учорашніх знову стрибнуть на вас із шафи бретельки, рівний гул кондиціонерів, шовк, льон, сатин та лагідна віскоза - прийде спека!» - каже Діденко.

Як повідомлялося, в Україну йде потепління.

Проте, в понеділок, 5 серпня, ще очікуються подекуди дощі.