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    Синоптик розповіла, коли до Києва повернеться літнє тепло

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    У Києві від спеки рятують рамки-розпилювачі - Синоптик розповіла, коли до Києва повернеться літнє тепло
    У Києві від спеки рятують рамки-розпилювачі

    З середини тижня у столиці очікується спека

    З вівторка, 6 серпня, температура повітря в Києві почне підвищуватися.

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві 6 серпня очікується сонячна, суха, помірно тепла погода - синоптична «золота середина». Температура повітря найближчої ночі невисока, +10+12 градусів, стратегічні пледи тримайте неподалік,а ось вдень повітря вже почне прогріватися. Завтра в столиці очікується +23+25 градусів», - написала вона.

    За її прогнозом, в середині тижня температура повітря в Києві прогріється до близько +30 градусів.

    «У середині тижня ви себе не впізнаєте - від ледь не пуховичків учорашніх знову стрибнуть на вас із шафи бретельки, рівний гул кондиціонерів, шовк, льон, сатин та лагідна віскоза - прийде спека!» - каже Діденко.

    Як повідомлялося, в Україну йде потепління.

    Проте, в понеділок, 5 серпня, ще очікуються подекуди дощі.

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