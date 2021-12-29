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    Синоптики попередили киян про небезпеку

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    У столиці прогнозується ожеледиця - Синоптики попередили киян про небезпеку

    У столиці прогнозується ожеледиця

    фото: glavcom.ua

    У столиці оголошено I рівень небезпеки

    30 грудня на дорогах столиці утримається ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

    Також синоптики прогнозують завтра хмарність з проясненнями, без істотних опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° морозу.

    Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

    Поради водіям:

    • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
    • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
    • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
    • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

    Поради пішоходам:

    • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
    • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
    • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

    Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

    «Київавтодор» має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів. Посилену увагу дорожники приділяють стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, бруківці, тротуарах.

    Напередодні на півдні України почався крижаний апокаліпсис.

    Протягом найближчих двох днів в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема на півдні та в центрі інтенсивні снігопади та ожеледиця.

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    Теги: прогноз погоди Київ дороги Київавтодор
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    Синоптики попередили киян про небезпеку