Рух пішоходів у переході на Майдані Незалежності частково обмежено до 25 грудня через ремонт

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рух пішоходів у переході на Майдані Незалежності частково обмежено до 25 грудня через ремонт
«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту
фото: КМДА

Дорожники ремонтуватимуть стелю одного з центральних проходів у підземному пішохідному переході

До 25 грудня в підземному переході на Майдані Незалежності частково обмежили рух пішоходів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

У цей період дорожники ШЕУ Шевченківського району ремонтуватимуть стелю одного з центральних проходів у підземному пішохідному переході.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у київському метрополітені надали поради для комфортного перебування в підземці під час повітряної тривоги.

До слова, з нагоди Тижня безпеки дорожнього руху комунальне підприємство «Київський метрополітен» нагадало пасажирам про важливість дотримання правил безпеки в підземці. За даними підприємства, саме ескалатори залишаються місцем, де пасажири найчастіше травмуються через власну необережність. Зокрема, у жовтні на станціях київського метрополітену ескалатори зупиняли 553 рази через порушення правил безпеки. Дотепер ескалатори залишаються місцем, де пасажири найбільше травмуються через власну необережність.

