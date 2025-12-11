Головна Київ Новини
На Нижньому Валу стався провал асфальту. Літописна Глибочиця дає про себе знати

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Нижньому Валу стався провал асфальту. Літописна Глибочиця дає про себе знати
Провал дорожнього покриття на перетині вулиць Нижній Вал та Почайнинської
фото: Дмитро Перов/Facebook

Комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків

На перетині вулиць Нижній Вал та Почайнинської у Києві стався провал дорожнього покриття. Про це повідомив громадсьий активіст Дмитро Перов, інформує «Главком». За його словами, саме тут колись пролягало спрямлене русло літописної річки Глибочиці.

На перетині вулиць Нижній Вал та Почайнинської у Києві стався провал дорожнього покриття
На перетині вулиць Нижній Вал та Почайнинської у Києві стався провал дорожнього покриття
фото: Дмитро Перов/Facebook

«Між насипними земляними валами, які не давали річці розливатися під час сильних злив і весняного водопілля була канава. Вона дала Подолу однойменний топонім, а заразом – розділила місцину на два Світи», – написав пам'яткоохоронець. 

Перов нагадав, що тривалий час купцям-іудеям було заборонено жити по цей бік Канави – власне на самому Подолі. Тож, Поділ почав розростатися поглинувши розташоване північніше поселення Плоське, воно стало частиною Подолу, а сама Канава (Глибочиця) була повністю закута в колектор.

На місці провалу працюють комунальні служби
На місці провалу працюють комунальні служби
фото: Дмитро Перов/Facebook

«Ймовірно, одна з вимоїн, що з часом у ньому утворилася і спричинила провал», – додав активіст.

Активіст закликав розглянути можливість очищення головної річки Подолу та облаштування зелених берегів між Нижнім і Верхнім Валом.  

Нагадаємо, у мигулому році стався провал дороги на вулиці Клінічній. Взимку 2021 року провал утворився на проїжджій частині вздовж вул. Великої Васильківської в центрі Києва. Влітку 2020 року на бульварі Лесі Українки, 28 в центрі Києва сталася надзвичайна подія: вантажівка із землею в кузові провалилася під асфальт.

Теги: річка дороги Київ

На Нижньому Валу стався провал асфальту. Літописна Глибочиця дає про себе знати
На Нижньому Валу стався провал асфальту. Літописна Глибочиця дає про себе знати
