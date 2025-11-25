Через ракетний удар по Києву загинуло шестеро людей: наслідки обстрілу

Внаслідок нічної атаки пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру у шести районах столиці

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими РФ воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Росіяни влучили у логістичний центр фото: Прокуратура України

Встановлено, що внаслідок комбінованої атаки на столицю із застосуванням ракет та дронів станом на 9 ранку загинуло шестеро людей, понад 10 постраждали.

Вирва на місці вибуху фото: Прокуратура України

За даними прокуратури, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Святошинському районах.

Наслідки нічної атаки на Київ

У Дніпровському районі внаслідок влучання на рівні сьомого-дев'ятого поверхів сталася пожежа у будинку, загинули двоє людей.

У Святошинському районі внаслідок влучання в логістичний центр однієї з торгівельних мереж загинуло четверо людей.

У Печерському районі також у вогні опинилися квартири багатоповерхового будинку.

У Дніпровському районі пошкоджено паркувальний майданчик маршрутних таксі.

У Дарницькому районі пошкоджено будівлю вокзалу.

Зазначається, що на місцях влучань працюють рятувальники та правоохоронці.

Наслідки атаки росіян у ніч проти 25 листопада фото: Прокуратура України

Досудове розслідування за фактом загибелі людей проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада у столиці внаслідок нічної атаки шестеро людей загинуло. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків.

Також уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.