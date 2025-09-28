Росіяни атакували столицю у майже 20 локаціях – Кличко

Наслідки ворожого обстрілу зафіксовані на майже 20 локаціях у шести районах міста

Кличко розповів про наслідки атаки на Київ, є загиблі та 8 постраждалих

Сьогодні, 28 вересня 2025 року, столиця України зазнала масованої нічної атаки. За даними мера Києва Віталія Кличка, наслідки ворожого обстрілу зафіксовані на майже 20 локаціях у шести районах міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Віталія Кличка.

Основні наслідки атаки станом на ранок

Загиблі та постраждалі: Зафіксовано восьмеро постраждалих. Семеро з них були госпіталізовані, одній жінці допомогу надали на місці. У Солом'янському районі, де сталося часткове руйнування п'ятиповерхівки, рятувальники деблокують виявлене тіло жінки.

Солом'янський район: Відбулося часткове руйнування та пожежа на верхніх поверхах п'ятиповерхового житлового будинку. Пожежу локалізовано. Також внаслідок атаки сталася пожежа на 3-4 поверхах державного медзакладу, зафіксовано падіння уламків на приватну садибу та нежитлову забудову.

Дарницький район: Уламки безпілотного літального апарату (БпЛА) впали на припарковані авто, проїжджу частину, територію дитячого садка та приватну садибу.

Святошинський район: Уламки впали на двоповерхову нежитлову будівлю, спричинивши пожежу, яку вже ліквідовано. Також падіння уламків зафіксували у дворі житлового будинку та на відкритій території.

Голосіївський район: Зафіксовано падіння уламків БпЛА на три приватні житлові будинки.

Дніпровський район: Падіння уламків спричинило загоряння автомобілів на парковці. Пожежу ліквідували.

Оболонський район: Уламки впали на кількох локаціях, зокрема на нежитлову забудову та, попередньо, біля житлових будинків.

Аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків ворожої атаки тривають. У столиці продовжується повітряна тривога. Міська влада закликає громадян бути обережними та залишатися в укриттях.

За інформацією Тимура Ткаченка, попередньо відомо вже про трьох жертв.

«Попередньо, відомо вже про трьох загиблих внаслідок атаки (у тому числі 12-річна дівчинка)», – розповів Ткаченко.

Нагадаємо, сьогоднішня нічна повітряна атака на Київ призвела до трагічних наслідків у столиці. За останніми даними, підтверджено загибель людини внаслідок влучання уламків у житловий сектор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка.