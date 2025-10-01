Головна Київ Новини
У Києві працювала мережа фішингових сall-центрів, яка ошукала десятки іноземців на майже 3 млн грн (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Слідчі повідомили про підозру двом виконавцям та чотирьом організаторам мережі фішингових сall-центрів
фото: Національна поліція України/Facebook

Організатори схеми залучили до протиправної діяльності десятки осіб у різних регіонах України

Національна поліція України викрила та оголосила підозру шістьом учасникам злочинної організації, які створили у столиці мережу фішингових кол-центрів і ошукали десятки громадян Чехії на майже 3 млн грн. Про це овідомляє «Главком» із посиланням на департамент кіберполіції Національної поліції України.  

«Слідчі Головного управління Нацполіції у місті Києві спільно зі столичними кіберполіцейськими під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури встановили організаторів та працівників мережі шахрайських сall-центрів, які діяли на території Києва та спеціалізувалися на викраденні коштів з рахунків громадян ЄС за допомогою фішингових вебресурсів, замаскованих під популярні торгівельні майданчики», – йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили про підозру двом виконавцям та чотирьом організаторам мережі фішингових сall-центрів
За даними правоохоронців, організатори залучили до протиправної діяльності десятки осіб у різних регіонах України. Ролі між ними були чітко розподілені. Зокрема, «кодери» – спеціалісти з написання програмного забезпечення – створювали, оновлювали й підтримували роботу телеграм-ботів та фішингових ресурсів, забезпечували анонімність спільників в інтернеті та консультували щодо маскування злочинної діяльності.

Слідчі повідомили про підозру двом виконавцям та чотирьом організаторам мережі фішингових сall-центрів
Слідчі повідомили чотирьом організаторам та двом виконавцям про підозру за ч. 2 ст. 255 (Участь у злочинній організації), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) і ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним у вигляді тримання під вартою.

Зазначається, що злочинну організацію українські правоохоронці знешкодили спільно з колегами з Національної агенції по боротьбі з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чехії. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 19 вересня Нацполіція викрила міжнародний шахрайський call-центр, який під виглядом «юридичної допомоги» привласнював кошти громадян Центральної Азії та Європи. Злочинна організація встигла ошукати громадян з Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС. Псевдоюристи пропонували «допомогу» з повернення інвестицій після взаємодії з фейковими онлайн-брокерами та виманювали у потерпілих нові платежі під приводом «податків», «судових зборів» чи «верифікацій».

