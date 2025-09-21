Головна Київ Новини
В Україну повернулося літо: що відбувається на київських пляжах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
В Україну повернулося літо: що відбувається на київських пляжах
Вихідні та початок тижня будуть досить комфортними, приємними та сонячними, запевняють синоптики
фото: glavcom.ua

Неочікуване тепло привабило жителів столиці до води

Повітря у столиці 21 вересня розігрілося до +25°С. Через неочікуване тепло кияни заполонили міські пляжі. Вони засмагають, плавають на катамаранах, а найсміливіші навіть купаються. Про це повідомляє «Главком».

Така погода є нетиповою для кінця вересня. Середня температура повітря в Україні в цей час коливається залежно від регіону, але загалом становить від +13°C до +18°C.

В Україну повернулося літо: що відбувається на київських пляжах фото 1

Тим часом, синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха раніше прогнозувала, що в неділю взагалі очікується +24 до +29°С. Вихідні та початок тижня будуть досить комфортними, приємними та сонячними. А справжнє бабине літо можна очікувати від 20 до 24 вересня.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря за календарне літо 2025 року у Києві склала 20,6°С, що лише на 0,2°С вище кліматичної норми.

Також південні регіони України зазнають відчутних кліматичних трансформацій, що створює серйозні виклики для аграрного сектору.

Кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух розповідала «Главкому» , що глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов.

