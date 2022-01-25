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    Синоптики розповіли, якою буде погода в Києві 26 січня

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    Вдень у столиці тепліше до -2&deg; - Синоптики розповіли, якою буде погода в Києві 26 січня
    Вдень у столиці тепліше до -2°
    фото: glavcom.ua

    У ніч на середу очікується снігопад

    У середу, 26 січня, у Києві весь день очікується суцільна хмарність. Про це свідчать дані Укргідромецентру.

    У ніч на середу очікується снігопад, а температура опуститься до -4°. Опади закінчаться вранці, потім невеликий сніжок можливий ввечері. Протягом дня буде сухо.

    Вдень у столиці тепліше до -2°, а ближче до ночі на четвер знову похолодає до -5°.

    Вітер очікується північний, а його швидкість складе 2 - 3,4 м/с. Атмосферний тиск злегка знижений, 747-750 міліметрів ртутного стовпа.

    Як раніше повідомлялося, останній тиждень січня принесе у Київ похолодання

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    Теги: прогноз погоди Київ снігопад
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    Синоптики розповіли, якою буде погода в Києві 26 січня