Синоптики розповіли, якою буде погода в Києві 26 січня

Вдень у столиці тепліше до -2°

У ніч на середу очікується снігопад

У середу, 26 січня, у Києві весь день очікується суцільна хмарність. Про це свідчать дані Укргідромецентру.

У ніч на середу очікується снігопад, а температура опуститься до -4°. Опади закінчаться вранці, потім невеликий сніжок можливий ввечері. Протягом дня буде сухо.

Вдень у столиці тепліше до -2°, а ближче до ночі на четвер знову похолодає до -5°.

Вітер очікується північний, а його швидкість складе 2 - 3,4 м/с. Атмосферний тиск злегка знижений, 747-750 міліметрів ртутного стовпа.

Як раніше повідомлялося, останній тиждень січня принесе у Київ похолодання