Сину нардепа Попова дали умовний термін за розбійний напад у Києві

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Син нардепа Ігоря Попова Богдан

Попов-молодший і Чобан визнали свою вину і щиро в ній розкаялися

Оболонський районний суд Києва засудив сина народного депутата Ігоря Попова Богдана та його товариша Владислава Чобана до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки. Про це повідомила прес-секретар суду Інна Свинаренко.

«Учора було проголошено вирок суду відносно неповнолітніх пана Попова і пана Чобана. Справа розглядалася колегіально... Суд дійшов висновку про позбавлення волі на 5 років з іспитовим строком на 2 роки як для пана Чобана, так і для пана Попова», — сказала вона УНН.

За словами Свинаренко, суд повно та всебічно дослідив матеріали справи: було досліджено відеодокази, письмові докази, свідчення двох продавчинь магазину, а також власника магазину.

Обвинувачені «визнали свою вину і щиро в ній розкаялися».

При винесенні вироку, зазначила прес-секретар, суд врахував те, що міру покарання просила сторона обвинувачення, а потерпілі не заперечували проти такого покарання. Суд врахував також щире каяття, а також вік обвинувачених.

Прес-секретар додала, що якщо протягом двох років ні Попов, ні Чобан не вчинять ніяких злочинів, то судимість може бути погашена.

Нагадаємо, 26 листопада 2017 року двоє невідомих у балаклавах скоїли розбійний напад що на продуктовий магазин «Святковий» на проспекті Рокоссовського у Києві.

Згодом депутат від «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.

Синові нардепа вручили підозру в розбої. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

За повідомленнями ЗМІ, Богдан Попов підозрюється у скоєнні шести пограбувань магазинів, де разом із спільниками забирав з каси гроші.