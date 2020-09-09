Боліло все обличчя. Марічка Падалко одужала і розказала про симптоми Covid-19



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Падалко зазначила, що наразі їй та дітям краще

Телеведуча отримала контрольний негативний ПЛР-тест на коронавірус

Популярна ведуча інформаційної програми ТСН («1+1») Марічка Падалко вийшла на роботу після перенесеного коронавірусу. В інтерв'ю «Фактам» Марічка Падалко розповіла про свої симптоми, перенесених страхах і режимі, якого тепер дотримується вся її сім'я.

За словами телеведучої, тест показав негативний результат, але вона поки не поспішає повертатися до активного життя, яким жила останні роки. Відомо, що Падалко займалася бігом, плавала на далекі дистанції та брала участь в спортивних змаганнях.



Коронавірусом в сім'ї телеведучої вже перехворіли син Михайло і середня дочка Маша. А ось чоловік Марічки Єгор Соболєв та їхня молодша дочка Катя не заразилися. Зараз діти ходять в школу, а сама Марічка знову веде новини, дотримуючись при цьому всіх запобіжних заходів.

Також, Марічка Падалко зазначила, що відразу зробила тест на коронавірус, але він виявився негативним, до того ж симптоми посилювалися.



«Мене направили на комп'ютерну томографію. Бронхіт був в повному розквіті. Тоді ж мені порадили здати тест на антитіла, які виробляються на виході з коронавірусу. Виявилося, що вони у мене вже почали активно вироблятися. Це означало, що я перенесла хворобу. До речі, ми зробили такий же тест і Міші. Виявилося, що у нього антитіл в три рази більше, ніж норма навіть для людини, який переніс коронавірус», – наголосила телеведуча.

Крім того, Марічка Падалко розповіла про симптоми коронавірусу і додала, що не у кожного вони однакові.

«Температура не піднімалася вище 37,4 градуса. Але у мене знижена функція щитовидки, і моя нормальна температура 35,8. Так що 37 – для мене вже було зависокою. Я не втрачала нюху, у мене не було нежиті, але було відчуття, ніби болить все обличчя. Були й інші симптоми, які я тепер аналізую. Наприклад, все почалося з того, що я – досить активна людина – раптом почала безконтрольно спати. Могла заснути там, де присіла. Навіть злилася на себе, не розуміючи, що зі мною відбувається. Після кількох днів такої слабкості я зібрала волю в кулак і пробігла на дачі 7 кілометрів. А на наступний день з'явився кашель і ще через день у мене діагностували бронхіт. Зізнаюся, найбільше мене вразило, з якою швидкістю вірус проникає в організм. Навіть якщо ти людина зі здоровими легкими і серцем, хвороба неможливо зупинити», – зазначила телеведуча.



Телеведуча розповіла, що хворіла вірусом два з половиною тижні, але не стверджує, що повністю вилікувалася. Проте зазначає, що вже почувається дуже добре.



«Коронавірус досить підступний, і потрібно якийсь час себе берегти, не жити в тому ритмі, до якого звик. Лікарі кажуть, що відновлення відбувається лише за місяць. Вже добре, але розумію, що треба продовжувати берегтися. Хочу всім сказати, що ця хвороба не така вже й страшна, якщо до неї ставитися уважно, не пропускати симптомів і своєчасно звертатися до лікарів», – наголосила Марічка Падалко.

Нагадаємо, що відома телеведуча Марічка Падалко та двоє її дітей захворіли на Covid-19.

Нагадаємо, 15 липня, під час прямого ефіру на телеканалі «1+1», у телеведучої Марічки Падалко випала частина переднього зуба.

Юрій Горбунов, Злата Огнєвіч, Соломія Вітвіцька та багато інших підтримали Марічку.

Як повідомлялося, перша леді України Олена Зеленська заявила, що лікувалася від коронавірусу протягом двох тижнів. Загалом хвороба і відновлення після неї зайняли більше місяця.

У відомої телеведучої Ольги Фреймут теж виявили коронавірус.