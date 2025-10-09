Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Син генерального директора Ford обрав кар'єру механіка замість коледжу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Син генерального директора Ford обрав кар'єру механіка замість коледжу
Генеральний директор Ford зізнався, який вибір зробив його син
фото: courtesy of Ford

Генеральний директор компанії Ford Motor Company поділився тим, що його син вирішив стати механіком замість того, щоб навчатись далі

Генеральний директор Ford Motor Company Джим Фарлі розповів, що його син не збирається вступати до коледжу. Натомість він хоче стати механіком. Про це пише «Главком» із посиланням на  Fidelity.

Зазначається, що під час панельної дискусії з експертами, зокрема з генеральними директорами AT&T Inc. та FedEx Corporation, Фарлі висловився про поточний стан економіки робітничих професій. Він згадав рішення свого сина стати механіком, а також поділився, що його син не зацікавлений у здобутті вищої освіти.

«Мій син цього літа працював механіком. Потім він сказав мені: «Тату, мені дуже подобається ця робота. Я не знаю, навіщо мені потрібно вступати до коледжу», – розповів гендиректор Ford Motor Company.

Телеведучий та засновник Mike Rowe Works Foundation Майк Роу заявив у коментарі для Fortune, що нерівність у робочій силі продовжує зростати. За його словами, на кожних двох нових фахівців припадає п'ятеро пенсіонерів. Також він вказав на стрімке зростання вартості здобуття вищої освіти.

Міністр праці США Лорі Чавес-Деремер під час розмови з журналістами підтримала ці погляди. Вона наголосила, що кваліфіковані професії нині недостатньо привабливі для молодого покоління в Америці. Чавес-Деремер поділилася, що випускники професійно-технічних училищ можуть заробляти більше, ніж їхні однолітки з вищою освітою.

Незважаючи на занепокоєння щодо того, що штучний інтелект та робототехніка витіснить людські робочі місця, обидва учасники дискусії висловили оптимізм. Вони наголосили, що штучний інтелект слід розглядати як інструмент, який покращує, а не замінює необхідну робочу силу.

«Вибір сина Фарлі продовжити кар'єру механіка замість отримання вищої освіти підкреслює зростаючу тенденцію серед покоління Z. Це покоління дедалі більше ставить під сумнів цінність традиційної вищої освіти, особливо враховуючи зростання витрат та потенціал високооплачуваних робочих місць у кваліфікованих професіях», – зазначає видання. 

До слова, у США набирає сили новий тренд: молоді люди відмовляються від побудови кар'єри в корпораціях та йдуть у франчайзинговий бізнес. Їм подобається відчуття незалежності та контролю над своїм майбутнім. 

Читайте також:

Теги: бізнес автомобіль робота професії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попит на електромобілі зростає: найпопулярніші моделі серпня 2025 року
Попит на електромобілі зростає: найпопулярніші моделі серпня 2025 року
9 вересня, 13:59
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
«АрселорМіттал»: «Укрзалізниця» піднімає чорний прапор для промисловості
12 вересня, 11:09
Акторка, волонтерка Ярослава Кравченко не раз створювала аварійні ситуації
«Впаркувалась в чужу машину». Засновниця «Дикого театру» показала фото наслідків інциденту
13 вересня, 12:43
Валютні позики українців залишаються мінімальним
Українці значно частіше почали брати кредити під час війни: статистика
19 вересня, 09:35
Завод німецького оборонного концерну Rheinmetall працює в Україні
Шмигаль розповів, скільки іноземних оборонних компаній працюють в Україні
19 вересня, 11:10
У «Дарниці» 14 виробничих ліній для різних типів препаратів. Наразі її склад заповнений на 95%
У «Дарниці» великі проблеми: відомий виробник ліків скорочує виробництво і людей
17 вересня, 15:27
У 2024 році було зафіксовано 323 справи про рейдерство
В Україні за рік кількість справ про рейдерство зменшилася більш ніж на третину
6 жовтня, 09:23
Акції Tesla неочікувано зросли
Акції Tesla виросли на тлі загадкових публікацій компанії у соцмережах
7 жовтня, 19:16
Все більше молодь використовує відпустку, аби виспатись
На що міленіали та зумери витрачають свою відпустку: дослідження
3 жовтня, 13:35

Соціум

Як підвищити народжуваність? Президент Південної Кореї висунув пропозицію
Як підвищити народжуваність? Президент Південної Кореї висунув пропозицію
Син генерального директора Ford обрав кар'єру механіка замість коледжу
Син генерального директора Ford обрав кар'єру механіка замість коледжу
Безпілотники атакували Волгоградську область
Безпілотники атакували Волгоградську область
Колишній духовний радник Трампа зізнався у сексуальному насильстві над 12-річною дівчинкою
Колишній духовний радник Трампа зізнався у сексуальному насильстві над 12-річною дівчинкою
Людський геном і харчування: виявлено несподіваний фактор еволюції ДНК
Людський геном і харчування: виявлено несподіваний фактор еволюції ДНК
Українські полярники зустріли рідкісного птаха (фото)
Українські полярники зустріли рідкісного птаха (фото)

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua