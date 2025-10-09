Син генерального директора Ford обрав кар'єру механіка замість коледжу

Генеральний директор компанії Ford Motor Company поділився тим, що його син вирішив стати механіком замість того, щоб навчатись далі

Генеральний директор Ford Motor Company Джим Фарлі розповів, що його син не збирається вступати до коледжу. Натомість він хоче стати механіком. Про це пише «Главком» із посиланням на Fidelity.

Зазначається, що під час панельної дискусії з експертами, зокрема з генеральними директорами AT&T Inc. та FedEx Corporation, Фарлі висловився про поточний стан економіки робітничих професій. Він згадав рішення свого сина стати механіком, а також поділився, що його син не зацікавлений у здобутті вищої освіти.

«Мій син цього літа працював механіком. Потім він сказав мені: «Тату, мені дуже подобається ця робота. Я не знаю, навіщо мені потрібно вступати до коледжу», – розповів гендиректор Ford Motor Company.

Телеведучий та засновник Mike Rowe Works Foundation Майк Роу заявив у коментарі для Fortune, що нерівність у робочій силі продовжує зростати. За його словами, на кожних двох нових фахівців припадає п'ятеро пенсіонерів. Також він вказав на стрімке зростання вартості здобуття вищої освіти.

Міністр праці США Лорі Чавес-Деремер під час розмови з журналістами підтримала ці погляди. Вона наголосила, що кваліфіковані професії нині недостатньо привабливі для молодого покоління в Америці. Чавес-Деремер поділилася, що випускники професійно-технічних училищ можуть заробляти більше, ніж їхні однолітки з вищою освітою.

Незважаючи на занепокоєння щодо того, що штучний інтелект та робототехніка витіснить людські робочі місця, обидва учасники дискусії висловили оптимізм. Вони наголосили, що штучний інтелект слід розглядати як інструмент, який покращує, а не замінює необхідну робочу силу.

«Вибір сина Фарлі продовжити кар'єру механіка замість отримання вищої освіти підкреслює зростаючу тенденцію серед покоління Z. Це покоління дедалі більше ставить під сумнів цінність традиційної вищої освіти, особливо враховуючи зростання витрат та потенціал високооплачуваних робочих місць у кваліфікованих професіях», – зазначає видання.

До слова, у США набирає сили новий тренд: молоді люди відмовляються від побудови кар'єри в корпораціях та йдуть у франчайзинговий бізнес. Їм подобається відчуття незалежності та контролю над своїм майбутнім.