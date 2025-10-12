Чоловік знайшов на Львівщині гігантський білий гриб

Дивовижна знахідка трапилася біля села Майдан Дрогобицького району

На Львівщині чоловік зірвав у лісі два гігантських білих гриба. Як інформує «Главком», відповідними відео він поділився у TikTok.

Чоловік зазначив, що натрапив на таку дивовижу біля села Майдан Дрогобицького району. Більший гриб заважив два кілограми, менший – 1,3 кг.

Відповідними відео місцевий поділився на своїй сторінці у TikTok. Він продемонстрував величезні білі гриби, які ледве помістилися в його руки. pic.twitter.com/gTWWxUmOgy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 12, 2025

Чоловік додав, що гриби чисті, а погода якраз сприяє урожаю, адже в лісі накрапав дрібненький дощ.

Нагадаємо, в українських Карпатах, поблизу селища Путила, що на Буковині, вперше зафіксовано місцезростання рідкісного для Європи гриба – Porpolomopsis calyptriformis. Цей вид є в третьому виданні Червоної книги України зі статусом «Рідкісний».

Нагадаємо, що грибний сезон в Україні триває практично цілий рік, але його пік припадає на певні періоди. Зокрема, червень-липень – це час для «ранніх» грибів, коли можна знайти перші підберезники, білі гриби, а також лисички. Найбільш потужний період для збору – серпень-вересень, адже саме тоді з’являються підосичники, маслюки, опеньки, рижики та грузді. Завершується сезон в жовтні-листопаді, коли ще можна знайти пізні осінні гриби, такі як зеленушки, рядовки та опеньки.

Зазначимо, що закон чітко визначає, де, що і як можна збирати у лісі, тому самовільний похід по гриби чи ягоди може закінчитися штрафом. «Главком» розповідав, в яких випадках «тихе полювання» може закінчитись адміністративним покаранням.