Браконьєри вистрілили по авто, переплутавши зі звіром: яке покарання отримали

На Львівщині двоє браконьєрів випадково відкрили вогонь по автомобілю лісничого та єгеря, переплутавши його з дикою твариною. Про це йдеться в ухвалі, яку оприлюднили 10 жовтня у Єдиному судовому реєстрі, пише «Главком».

Стрілець, використовуючи рушницю з тепловізійним прицілом, помітив тепловий сигнал на відстані 100-150 метрів і вирішив, що це звір. Один із чоловіків вистрілив, потрапивши в авто марки Suzuki Jimny, в якому перебували лісничий та єгер.

Інцидент стався пізно ввечері, коли працівники лісового господарства патрулювали територію. Ніхто не постраждав, хоча куля пробила машину. За фактом браконьєрства двоє підозрюваних були затримані та відправлені під нічний домашній арешт.

Обом чоловікам висунули підозру за незаконне полювання. Виявилося, що вони не мали дозволів на полювання і зброю, а саме полювання заборонене в області через воєнний стан. Підозрюваним загрожує штраф або ув'язнення до п'яти років.

Нагадаємо, Екологічна прокуратура Львівщини розпочала розслідування у справі незаконного полювання на зубрів, які занесені до Червоної книги України. У Зубрицькому лісництві невідомі вбили двох тварин, забравши м'ясо, а залишки однієї туші намагалися спалити.