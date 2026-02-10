У Києві буде створена Служба енергетичної безпеки: за що відповідатиме

Кличко зазначив, що ефективна робота нової структури дозволить оперативно реагувати на енергетичні загрози та посилити енергетичну стійкість Києва

Київрада у вівторок, 10 лютого, вирішила реорганізувати одне з комунальних підприємств у некомерційне підприємство «Служба енергетичної безпеки». Ця структура займатиметься забезпеченням столиці резервним живленням. За цей проєкт рішення проголосували 68 депутатів Київради. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію засідання Київради.

Мер міста Віталій Кличко на початку засідання Київради заявив, що місто не створює нову структуру з нуля. «Ми створюємо єдиного відповідального оператора, який формує та утримує маневрений фонд автономних джерел живлення; забезпечує їх облік, збереження та готовність до роботи; оперативно розгортає генератори на об’єктах, що залишилися без електропостачання; працює в інтересах містян, а не з метою отримання прибутку», – повідомив він.

Кличко зазначив, що ефективна робота такої структури дозволить оперативно реагувати на енергетичні загрози та посилити енергетичну стійкість Києва.

«Київ закуповує автономні джерела живлення, а також отримує від міжнародних партнерів генератори, іншу гуманітарну допомогу. Все це має ефективно використовуватися для допомоги мешканцям столиці, для життєзабезпечення та стійкості міста», – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Київрада 10 лютого внесла перші зміни до затвердженої наприкінці 2025-го міської цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури на 2026-2028 роки. Депутати погодили виділення 200 млн грн на ремонт електромереж і електрощитових у житлових багатоповерхівках.

До слова, кияни, чиє житло постраждало від аварій на інженерних мережах внаслідок ворожих атак, зможуть отримати матеріальну підтримку від міста. Депутати Київради сьогодні, 10 лютого, ухвалили рішення про виплату одноразової допомоги мешканцям, у чиїх будинках через обстріли, починаючи з 1 січня 2026 року, сталися пориви труб, зникло тепло чи вода, або відбулося підтоплення квартир.

