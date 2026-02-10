Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві буде створена Служба енергетичної безпеки: за що відповідатиме

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві буде створена Служба енергетичної безпеки: за що відповідатиме
Рішення підтримали 68 депутатів Київради
фото: КМДА

Кличко зазначив, що ефективна робота нової структури дозволить оперативно реагувати на енергетичні загрози та посилити енергетичну стійкість Києва

Київрада у вівторок, 10 лютого, вирішила реорганізувати одне з комунальних підприємств у некомерційне підприємство «Служба енергетичної безпеки». Ця структура займатиметься забезпеченням столиці резервним живленням. За цей проєкт рішення проголосували 68 депутатів Київради. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію засідання Київради.

Мер міста Віталій Кличко на початку засідання Київради заявив, що місто не створює нову структуру з нуля. «Ми створюємо єдиного відповідального оператора, який формує та утримує маневрений фонд автономних джерел живлення; забезпечує їх облік, збереження та готовність до роботи; оперативно розгортає генератори на об’єктах, що залишилися без електропостачання; працює в інтересах містян, а не з метою отримання прибутку», – повідомив він.

Кличко зазначив, що ефективна робота такої структури дозволить оперативно реагувати на енергетичні загрози та посилити енергетичну стійкість Києва.

«Київ закуповує автономні джерела живлення, а також отримує від міжнародних партнерів генератори, іншу гуманітарну допомогу. Все це має ефективно використовуватися для допомоги мешканцям столиці, для життєзабезпечення та стійкості міста», – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Київрада 10 лютого внесла перші зміни до затвердженої наприкінці 2025-го міської цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури на 2026-2028 роки. Депутати погодили виділення 200 млн грн на ремонт електромереж і електрощитових у житлових багатоповерхівках.

До слова, кияни, чиє житло постраждало від аварій на інженерних мережах внаслідок ворожих атак, зможуть отримати матеріальну підтримку від міста. Депутати Київради сьогодні, 10 лютого, ухвалили рішення про виплату одноразової допомоги мешканцям, у чиїх будинках через обстріли, починаючи з 1 січня 2026 року, сталися пориви труб, зникло тепло чи вода, або відбулося підтоплення квартир.
 

Теги: місто робота кияни житло ремонт Київрада Віталій Кличко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві без опалення залишається понад тисяча будинків – Кличко
У Києві без опалення залишається понад тисяча будинків – Кличко
11 сiчня, 11:23
Євген Нищук запізнився на прослуховування і міг не вступити до театрального вишу, але втрутився випадок
Народний артист Нищук розказав, як проста вахтерка врятувала його кар’єру
24 сiчня, 22:07
Українці в Польщі можуть влаштуватися на роботу навіть без знання мови
Які українські працівники матимуть найбільший попит в Польщі у 2026 році (список)
30 сiчня, 18:05
Перша когенераційна установка у Києві
Стало відомо, скільки міні-ТЕЦ у Києві вже працює і коли запустять решту
14 сiчня, 17:02
Комунальники запевняють, що місто щоденно очищають від криги
У Львові 20-річний хлопець впав у кому через бурульку
18 сiчня, 20:15
На фото одного з мешканців будинку на Ревуцького видно, що частина будинку без світла, коли в інших воно є
Киянка розповіла, як на Позняках мешканці разом із комунальниками рятували будинок від морозів
27 сiчня, 15:18
За словами Кличка, на Троєщині підключили до опалення перших понад 100 будинків
Енергетична криза в Києві: скільки житлових будинків нині без тепла
29 сiчня, 18:58
Підзарядити телефон вночі та купити продукти тепер можна у низці супермаркетів у Деснянському районі
Цілодобові супермаркети у Деснянському районі: перелік та адреси
30 сiчня, 13:35
Знищена росіянами Дарницька ТЕЦ-4
Як підготувати столицю до зими після удару по ТЕЦ-4? Експерт назвав головне правило
Вчора, 12:17

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 18 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 18 хвилин
Прибирати сніг у Києві мають балансоутримувачі: бізнес обурений наказами КМДА
Прибирати сніг у Києві мають балансоутримувачі: бізнес обурений наказами КМДА
У Києві буде створена Служба енергетичної безпеки: за що відповідатиме
У Києві буде створена Служба енергетичної безпеки: за що відповідатиме
Відновлення опалення на Троєщині: скільки будинків мають проблеми з підключенням
Відновлення опалення на Троєщині: скільки будинків мають проблеми з підключенням
На ремонт електрощитових у столичних будинках виділено 200 млн грн: рішення Київради
На ремонт електрощитових у столичних будинках виділено 200 млн грн: рішення Київради
Як киянам отримати 40 тис. грн допомоги після затоплення квартири: рішення Київради
Як киянам отримати 40 тис. грн допомоги після затоплення квартири: рішення Київради

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Сьогодні, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua