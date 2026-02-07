Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Пройдіть в укриття!

Тривога поширилась по всій Україні. У Києві вона розпочалася о 03:36. Ворог продовжує комбіновану атаку, перебувайте в безпечних місцях.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, українські та американські переговірники розглядають можливість укладення мирної угоди з Росією вже у березні 2026 року, хоча терміни можуть зміститися через відсутність згоди щодо територіальних питань. 

Згідно з рамковим планом, будь-яке остаточне рішення буде винесене на всенародний референдум, який планують провести одночасно з національними виборами. Представники США, зокрема Стів Віткофф та Джаред Кушнер, наполягають на проведенні голосування у травні. Такий поспіх Вашингтона зумовлений наближенням проміжних виборів до Конгресу США, після яких у адміністрації Дональда Трампа залишиться менше часу та політичного впливу для міжнародної дипломатії.

Теги: Київ тривога укриття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
11 сiчня, 02:04
Атака на Київ. 6 червня, 2025
Київ атакували російські БпЛА та ракети: наслідки (оновлено)
24 сiчня, 02:55
Зеленський провів селектор по ситуації в областях та громадах
«Більшість дронів вдалося збити, але..». Зеленський розповів про атаки на міста
27 сiчня, 13:19
Половина багатоквартирних будинків Києва, майже 6 тисяч, наразі без теплопостачання
Комунальники Києва отримали команду зливати воду з опалення: що відомо на цей час
9 сiчня, 13:50
Заходи проходять відповідно до умов воєнного стану.
У Києві пройдуть безплатні лекції про історію та культуру столиці: як потрапити
14 сiчня, 19:07
Інтер’єр студії у Дарницькому районі Києва
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має студія за 5,5 тис. грн (фото)
23 сiчня, 18:26
Після комунальної аварії на вікнах кількох поверхів будинку намерз лід
Масштабний прорив труб у столичному ЖК «Корона»: вікна висотки вкрилися кригою (фото)
27 сiчня, 15:46
На місцях працюють рятувальники та відповідні служби міста
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла
3 лютого, 15:57
Схеми для ухилянтів у Києві: ще трьом лікарям оголосили підозру за фіктивні діагнози
Масштабна схема ухилення від мобілізації: столична поліція оголосила нові підозри медикам
4 лютого, 16:14

Події в Україні

В Україні оголошено повітряну тривогу
В Україні оголошено повітряну тривогу
Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами
Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами
США можуть оштрафувати компанії, які затримують постачання боєприпасів для України
США можуть оштрафувати компанії, які затримують постачання боєприпасів для України
Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині
Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині
США нададуть Україні запчастини для військової техніки
США нададуть Україні запчастини для військової техніки
Лінія фронту станом на 6 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 6 лютого 2026. Зведення Генштабу

Новини

Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
5 лютого, 17:23

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua