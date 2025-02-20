Кияни через петицію просять відновити роботу таксі під час комендантської години

Станом на ранок 20 лютого документ зібрав 385 підписів

На сайті Київської міської ради опублікували петицію з проханням дозволити службам таксі працювати в Києві під час комендантської години. Відповідна петиція зареєстрована під номером №13420. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на петицію.

Петицію створив Олександр Побочій. Автор пропонує розглянути пропозицію щодо дозволу водіям Uklon, Bolt та Uber надавати послуги користувачам під час комендантської години, лише за замовленням. У Києві комендантська година триває з 00:00 до 05:00.

Автор зазначає, що робота служб таксі вночі, дозволить містянам вчасно приїздити додому, або вирушити терміново у справавх.

«Люди часто не встигають доїхати додому або їм потрібно терміново у справах! Дозвольте працювати водіям цих програм в комендантську годину, не просто кататися з програмою, а їздити лише за замовленням!», – пояснює він.

Станом на ранок 20 лютого документ зібрав 385 підписів. Всього, щоб петиція потрапила на розгляд, треба зібрати 6000 підписів.

Як відомо, у Львові запрацює пілотний проєкт для виклику таксі через сервіси Bolt та Uklon під час комендантської години

До слова, днями столична влада знову порушила транспортне питання. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що ще від листопада 2024 року до влади Києва надходять листи щодо того, аби відкрити рух Південним мостом для всіх автомобілів. Також повідомляється, що потреби закриття відповідного мосту немає.

Уночі необхідна перепустка, яку можна отримати в комендатурі. Перепуску, а також оновлені військово-облікові документи повинні мати всі водії сервісів, що працюватимуть у нічний час.

Що стосується пасажирів, то за словами посадовця, перепустка від них не вимагатиметься, адже переважно таксі в комендантську годину користуються ті, хто їде на або з залізничного вокзалу і пересуватися містом для крайньої потреби.