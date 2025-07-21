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У Києві затриманий бізнесмен, який «продавав» дозволи на рекламу від КМДА

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві затриманий бізнесмен, який «продавав» дозволи на рекламу від КМДА
За даними поліції, фігурант справи вимагав від покупця $6 тис. та додатковий щомісячний платіж
фото: поліція Києва

За вплив на службових осіб, окрім $6 тис., зловмисник також запросив 17 тис. грн щомісячного платежу

У Києві поліція затримала підприємця, який «торгував» дозволами на розміщення реклами від КМДА. Фігурант вимагав від покупця $6 тис. та додатковий щомісячний платіж. Про це повідрмляє «Главком» із посиланняс на Головне управління Національної поліції у м. Києві

Зазначається, що фігурант запевнив киянина, що буцімто має зв’язки серед уповноважених осіб комунального підприємства, що курує розміщення реклами у столиці. За вплив на службових осіб, окрім $6 тис., зловмисник також запросив 17 тис. грн щомісячного платежу за уникнення демонтажу рекламних засобів.

Підозрюваного затримали слідчі Шевченківського управління поліції спільно з оперативниками ГУ СБ України у м. Києві та Київської області у квітні цього року.

За словами начальника слідчого відділення Шевченківського управління поліції Миколи Габінета, фігурантом виявився 32-річний місцевий підприємець: «У рамках кримінального провадження ми встановили, що киянин звернувся до підприємця, який нібито мав вплив на службових осіб комунального підприємства КМДА, що опікується рекламною у місті, аби той допоміг йому отримати дозвіл на розміщення рекламних вивісок для пунктів обміну валют. Зловмисник згодився допомогти, та за свої послуги запросив $6 тис. Крім того, для уникнення демонтажу рекламних засобів замовник мав щомісяця сплачувати 17 тис. грн».

Слідчі затримали фігуранта справи під час отримання ним коштів у якості неправомірної вигоди
Слідчі затримали фігуранта справи під час отримання ним коштів у якості неправомірної вигоди
фото: Націонльна поліція України/Facebook

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ним коштів у якості неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали обвинувального акту слідчі скерували до суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура у співпраці зі слідчими  ГУ СБУ у Києві та Київській області затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку при одержанні неправомірної вигоди у розмірі $25 тис. Йдеться про начальницю управління туризму і промоцій КМДА Марину Радову та директора Бессарабського ринку Миколу Ковальчука. Як стало відомо, першу звільнили 16 липня за власним бажанням.

До слова, 26-річний іноземець, який тривалий час мешкає у Києві, сприяв студентам одного зі столичних медичних університетів за грошову винагороду в успішному складанні екзамену «Крок» без реальної підготовки до іспиту

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Теги: розслідування самоврядування поліція послуги бізнесмен Київ корупція в Україні хабар

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