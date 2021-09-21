Скандальний дрифт на Софійській площі. Поліція назвала суму збитків

Під час дрифту автомобілі пошкодили покриття на Софійській площі

Досудове розслідування у справі скандального дрифту ще триває

Столична поліція встановила попередню суму збитків, завданих Софійській площі внаслідок дрифту для рекламного ролика Red Bull. Про це повідомив інтерв’ю «Цензор.НЕТ» керівник Головного управління Нацполіції в м. Києві Іван Вигівський.

За його словами, наразі досудове розслідування у цій справі ще триває. «можемо говорити тільки про проміжні результати, тобто про встановлення попередньої суми матеріальних збитків близько 50 тисяч гривень. Остаточну суму встановить призначена експертиза», - сказав він.

Також, за його словами, проведено низку певних процесуальних дій, зокрема вилучено автомобілі. За рішенням суду на них накладено арешт.

Вигівський зазначив, що водії вважали, що всі погодження на зйомки рекламного ролика на Софійській площі вони мають, що їх ще не видали, знали лише організатори зйомок.

Як повідомлялося, 10 серпня на Софійській площі в центрі Києва два спортивних автомобілі влаштували дрифтінг. На відео зафіксовано, як автівки їздять колами по площі. При цьому на бруківці залишаються чорні сліди від шин. Це викликало обурення киян.

Столична влада заявила, що не давала жодних дозволів на організацію та проведення рекламних зйомок на Софійській площі. Із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена. Міська влада звернулась до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб.

За заявою столичної влади поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці зазначили, що організатори зйомок не отримували відповідний дозвіл місцевої влади та погодження від поліції Києва.

Компанія «Red Bull Україна» попросила вибачення у мешканців Києва та міської влади за відеозйомку.

Протягом трьох днів комунальники, клінінгові компанії та активісти відмивали бруківку на Софійській площі. Відпрацювали близько 3 тис. кв. м покриття.