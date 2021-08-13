Вандальний дрифт зруйнував плитку на Софійській площі (фото)

Навантаження від спорткарів спричинило руйнацію клінкерної цегли на Софійській площі

Столична влада підраховує суму заподіяних збитків

Протягом трьох днів комунальники, клінінгові компанії та активісти відмивали бруківку на Софійській площі. Відпрацювали близько 3 тис. кв. м покриття. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв на своїй сторінці у Facebook.

Проте, чорні сліди від шин на площі – не єдина заподіяна шкода, зазначив він.

«Навантаження від великих швидкостей та кутів руху спорткарів спричинило додаткову руйнацію і без того пошкодженої клінкерної цегли, з якої влаштоване покриття Софійської площі! Остаточні підрахунки збитків буде опубліковано додатково», - повідомив Густєлєв.

За його словами, комунальники корпорації «Київавтодор» вже встановили по периметру площі антипаркувальні стовпчики, щоб унеможливити подібні випадки у майбутньому.

Як повідомлялося, 10 серпня на Софійській площі в центрі Києва два спортивних автомобілі влаштували дрифтінг. На відео зафіксовано, як автівки їздять колами по площі. При цьому на бруківці залишаються чорні сліди від шин. Це викликало обурення киян.

Столична влада заявила, що не давала жодних дозволів на організацію та проведення рекламних зйомок на Софійській площі. Із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена. Міська влада звернулась до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб.

За заявою столичної влади поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці зазначили, що організатори зйомок не отримували відповідний дозвіл місцевої влади та погодження від поліції Києва.

Екстремальні маневри на Софійській площі нанесли шкоду Києву на суму близько 50 тис. грн.

Прокуратура вилучила автомобілі, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві. Їх вилучили в рамках розслідування цього правопорушення.

Компанія «Red Bull Україна» попросила вибачення у мешканців Києва та міської влади за відеозйомку.